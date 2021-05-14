首季GDP向上修訂至7.9%　整體經濟活動仍低於衰退前

政府統計處公布，今年首季本地生產總值修訂數字，由預先估計的按年增長7.8%，向上修訂至7.9%，上一季則收縮2.8%，結束連續六個季度收縮的情況。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季顯著增長5.4%(預先估計5.3%)，較上一季0.5%的升幅明顯加快，連續三個季度上升。全年預測維持在增長3.5%至5.5%。

政府表示，經濟復甦並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

統計處指出，受惠於由內地及美國帶動的環球經濟復蘇，整體貨物出口在第一季按年實質飆升30.2%。服務輸出的實質按年跌幅顯著收窄至8.1%。儘管訪港旅遊業仍然低迷，但隨着外圍環境好轉和區內貿易往來暢旺，跨境運輸和商業服務有所改善，金融服務輸出繼續增長。

消費及投資需求稍為恢復，但仍然相對欠佳。由於本地第四波疫情干擾消費活動，尤其是在季度初期，加上外訪旅遊嚴重受阻，私人消費開支在第一季即使在比較基數極低的情況下僅按年實質輕微增長1.6%。整體投資開支持續按年實質溫和增長4.5%。

勞工市場在第一季顯著受壓，但情況在季內較後時間隨着疫情減退而穩定下來。經濟復蘇或將需要一段時間才能轉化為更顯著的勞工市場復蘇。經季節性調整的失業率由2020年第四季的6.6%上升至2020年12月至2021年2月期間的7.2%，為17年來的高位，其後在2021年第一季下跌至6.8%。