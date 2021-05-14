日企高管批評疫苗接種太慢　警告復甦面臨風險

日本企業高管開始對疫情表示擔憂，他們認為日本的疫苗接種速度慢到令人無法接受，並對經濟復甦面臨的風險日益加劇發出警告。

三菱商事行政總裁Takehiko Kakiuchi於業績發布會上表示，在發達國家家中，日本的問題最大。作為日本最大的貿易公司之一，三菱商事的足迹遍布經濟的各個領域，從重型機械和石化產品到房地產和零售業。

儘管日本的疫情比西方國家好，但疫苗接種進展卻一直緩慢。據外媒的疫苗追蹤數據，日本僅2%的人口接種疫苗，是經合組織37個成員國中最低。美國和英國的疫苗接種率均達到41%左右。

疫苗進展緩慢加劇公眾對原定於7月23日舉行的東京奧運會的憂慮。根據日本媒體周末進行的一項民意調查，59%的受訪者表示東京奧運會應該取消。同時，大都市和其他大城市都在努力控制由病毒變種傳播而引起的新一波疫情。

武田製藥的行政總裁Christophe Weber表示，希望看到疫苗接種加速，否則，新變種病毒將引發新一波病例增加。他補充說，日本的疫苗接種水平相當於歐洲幾個月前的水平，料日本會加快速度。