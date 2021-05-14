疫情再來襲！獅城又封　預示全球經濟復甦路遙遙…　

與台灣爆發新冠肺炎疫情差不多同一時間，新加坡健康部今(14日)正式宣布提升防疫等級，回復到封鎖模式。新措施暫定自5月16日起實施到6月13日，大約一個月時間，市民在這段間內原則上全都改為在家工作，聚會與家戶訪客人數限制由現行的5人限縮為2人，供應食物的店家只能做外賣或外送。當地消息指，今日各大超市又再出現人龍，市民在增購日用品及糧食應付封鎖安排。

新加坡的﻿新冠病毒病例增加，原定於5月26日啟動的香港與新加坡之間無檢疫旅行協議(旅行泡泡)可能遇阻。港府今已表示，星港將在未來幾天內評估情勢，旅行泡泡計劃很有可能不會如期進行。

過去一周內，新加坡新增新冠病毒確診人數增加到71例，在更前一周，確診數為48例，找不到源頭的確診病例由7例增為15例，有社區隱形傳播鏈存在的迹象，故不得已只有再度進入封鎖模式，以控制病毒傳播。

新加坡目前的情況，正在說明如今全球經濟的苦況。疫情不退，國際航運無了期停擺，經貿活動無法正常運行，各國政府既忙於防疫，亦為設法延長諸多抗疫支援以確保社會穩定，更要為如何催谷內部需求以挺着疲弱的經濟而費煞思量，意味全球經濟復甦仍有漫漫長路…