個人信貸資料服務引入競爭　銀行公會邀3家機構參與角逐

本港將引入多個個人信貸資料服務機構，銀行公會委託獨立顧問公司於今年第一季正式進行招標。銀行公會宣布，邀請諾華誠信、壹賬通金融科技，以及環聯信貸資料服務3家機構，進入下一個階段。

公會表示，相關專責小組和顧問公司將進一步評估3家機構的能力，包括要求他們提交由獨立第三方撰寫的考核報告，確認該機構有能力滿足業界嚴格要求，涵蓋資訊安全、系統管理、數據管理等。其中，有關私隱資料的處理，必須滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，包括「道德數據管理問責框架」。

公會重申，引入多家個人信貸資料服務機構，是希望減低現時因市場只有一家個人信貸資料服務機構而衍生的「單點失誤」營運風險，明白公眾對計劃的關注，惟基於招標程序一貫的保密原則，公會將適時公布進一步詳情。

本港首季經濟按年增長7.9%，公會預計，受惠於政府推出包括百分百擔保個人貸款等多項紓緩措施，以及將於下半年推出的電子消費券，香港經濟下半年的增長動力會加強。由於本港資金仍然充裕，銀行同業拆息(Hibor)持續處於相當低的水平，料超低利率的環境將維持一段時間。至於跨境理財通即將推出，公會正在研究徵求意見稿，並繼續與各持份者保持溝通，讓措施能夠適時實施。