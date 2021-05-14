瑞聲科技：銅鋁價格急升對整體毛利帶來負面影響

首席財務官郭丹補充，光學業務整體毛利率初步目標為30%，儘管模組產能擴大或拖低毛利率表現，但隨未來WLG鏡頭的市場滲透率及佔有率提升，料公司將有更大的定價權，光學業務毛利率有望進一步提升。

她續指，WLG鏡頭相對塑膠鏡頭，在相同鏡片數目下，成像品質更有優勢，對其前景有信心，看好未來WLG鏡頭取代塑膠鏡頭的趨勢。

至於公司分拆光學業務在內地上市，郭丹指，該公司長遠仍是集團一個控股子公司，對其業務前景非常積極樂觀。

全球晶片持續短缺，首席財務官郭丹指，上游市場對公司業績的影響在去年下半年起已有所體現，料晶片短缺問題會在今年下半年得到緩解，期望今年底情況能有較大改善。

對於近日大宗商品價格持續上升，董事總經理莫祖權指，公司的生產原材料已進行大量預先採購，儘管銅和鋁價格急升並不是完全沒有影響，但相信對整體毛利未會帶來很大的負面影響。

有市場調查機構下調今年手機出貨量預測，黃美娟表示，對手機市場增長仍具信心，相信出貨量在下半年旺季會有所改善。