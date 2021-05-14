統計處：家庭入息中位數按年跌8%　部分行業復甦需時

政府統計處公布，香港經濟在第一季明顯復甦，主要受貨物出口強勁增長帶動，本地生產總值按年增長7.9%，結束連續6年出現按年收縮情況，按季增長5.4%，連續3季錄得上升。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季顯著增長5.4%(預先估計5.3%)，較上一季0.5%的升幅明顯加快，連續3個季度上升。全年預測維持在增長3.5%至5.5%。

政府經濟顧問歐錫熊歐表示，下半年增幅會減慢，由於去年上半年經濟按季收縮達9%，故第一季的按年增幅只是受惠低基數效應，去年下半年已收窄至3%。

不過目前經濟復甦不平衡，整體經濟活動水平仍低於經濟衰退前水平，2019年及去年經濟收縮分別1.7%及6.1%，年度生產總值即使達5.5%的增幅，但仍比2018年低2.6%。

不少本地經濟環節因疫情威脅及旅遊業的冰封仍面對困難的營商環境，例如零售業的銷貨量及食肆收益比經濟衰退前下跌3成。

首季失業率高企，達6.8%，他指與全民就業仍有一段距離，而家庭住户的入息中位數按年跌幅達7.9%。所以不少人未必感受到經濟復甦帶來的好處。隨着經濟復甦，他相信勞工市場會逐步改善，不過大受打擊的餐飲、零售及旅遊等行業多數勞工密集，故要待經濟有較全面的復甦，需要一段時間，住戶收入及就業情況才會有改善。

整體貨物出口在第一季按年實質飆升30.2%。服務輸出的實質按年跌幅顯著收窄至8.1%。歐表示，現時環球經濟復甦主要由內地及美國帶動，但截至4月亞洲區出口表現不錯，故短期有利香港貨物出口表現，而服務輸出亦會有改善。第一季貨物出口增長強勁是比較特殊的情況，第二、三季能否保持高速增長存有疑問。

旅遊氣泡暫延事件未有影響經濟預測，因已考慮到旅遊業重啟相當緩慢。環球疫情嚴重，加上變種病毒的出現、令環球經濟前景存在不確定性，其他變數包括中美關係及地緣政治局勢緊張。

不過只要本地疫情繼續受控，在政府多項措施，包括即將推出消費券，營商及消費信心會好轉。考慮到目前經濟復甦不平衡，而且環球疫情不確定性顯著，故維持今年預測經濟增長不變。若控制好本地疫情，而外圍環境無大變化，相信香港今年經濟增長很有機會達預測範圍的上限。

至於通脹在第一季消費物價壓力非常輕微，由於經濟未全面復甦，通脹壓力短期會持續溫和，政府對全年1%通脹率預測維持不變。

私人消費開支僅錄得1.6%輕微增長，他指大家對消費信心未完全恢復，加上出外旅遊有很大限制，消費私人開支增速會較慢。若疫情受控，推出消費券會增加消費信心。