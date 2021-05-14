議價空間收窄　藍灣半島僅減10萬元成交　

近日二手業主紛紛收窄議價空間，小西灣藍灣半島套三房單位，僅減價10萬元後，獲換樓客以978萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島為5座中層E室，實用面積約567方呎，套三房間隔，原業主開價約988萬元，議價後以978萬元成交，實用呎價約17,249元，新買家為外區客，入市作換樓之用。

●鰂魚涌太古城夏宮閣極高層單位，實用面積580方呎，兩房則王間隔，望內園景，叫價1,320萬元，最終以1,285萬元易手，實用呎價22,155元，新買家屬於用家，原業主於1998年3月以410萬元買入，持貨23年帳面獲利875萬元，單位升值2.13倍。

●西灣河嘉亨灣1座中低層H室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外望鯉魚門海景，近日以1,109萬元沽出，實用呎價約22,495元，屋苑5月至累錄9宗二手買賣，現時約有158個單位放售，入場費由1,020萬元起。

●北角半山賽西湖大廈13座低層C室，實用面積1,090方呎，三房連工人房間隔，望池景，獲區外換樓客以約2,535萬元承接，實用呎價約23,257元，原業主於2013年4月以1,875萬元購入自住，持貨8年至今沽出，帳面獲利660萬元，單位期內升值約35%。

●北角豪廷峯1座中層A室，實用面積約580方呎，兩房間隔，獲同區分支家庭客垂青，並以1,150萬元成交，實用呎價約19,828元，原業主於1999年7月以約471萬元購入，轉售帳面獲利約679萬元，物業升值逾1.4倍。

●北角維峯．浚匯中層H室，開放式間隔，望市區景，實用面積約200方呎，業主以約12,800元放租約1個月星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減租800元，以12,000元租出，實用呎租約60元，減幅約6%，新租客為單身客，睇樓兩次後決定承租。

●西營盤眀徳山極低層B室，實用面積約314方呎，一房間隔，以780萬元沽出，實用呎價約24,841元，原業主在2015年12月以約738萬元買入，持貨約6年轉手帳面賺約42萬元，期內僅升值約5.7%。

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九龍區

●將軍澳都會豪庭4座中層G室，實用面積約626方呎，套三房間隔，望市區景，原先叫價1,000萬元放盤，經議價後減價20萬元或約2%，最終以980萬元沽出，實用呎價約15,655元，屋苑5月至得錄得約3宗二手買賣，現時有約40個放盤，入場費由690萬元起。

●九龍灣居屋麗晶花園22座低層G室，兩房間隔，實用面積407方呎，吸引年輕客承接上車，單位放盤3日，經商議後由570萬元，調減至558萬元自由市場價成交，減幅約2 %，實用呎價約13,710元。

●九龍灣嘉和園嘉仁大廈低層G室，實用面積約346方呎，兩房間隔，享都市景觀，原先叫價540萬元，日前以520萬元沽出，減價20萬元或約3.7%，實用呎價約15,029元，屋苑現有約10個單位放售，叫價由510至648萬元不等。

●茶果嶺麗港城5月暫錄13宗買賣，其中18座中層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，享內園景，獲用家以798萬元承接，實用呎價約15,435元，原業主於2009年10月以280萬元買入，持貨12年帳面獲利518萬元，單位升值約1.85倍。

●奧運站柏景灣7座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以995萬元成交，實用呎價約21,352元，原業主於2007年10月以310萬元購入，持貨13年多至今沽售，帳面獲利685萬元，單位期內升值約2.2倍。

●長沙灣昇悅居5月暫錄約9宗買賣，平均實用呎價18,504元，該盤2座高層H室，實用面積512方呎，兩房間隔，去年8月開價980萬元，上月曾調整叫價至960萬元即獲洽購，現以956萬元沽出，實用呎價18,672元。

●荔枝角美孚新邨5月暫錄8宗買賣，平均實用呎價13,728元，該盤3期百老匯街67號低層D室，實用面積670方呎，三房改兩房間隔，望街景，最初開價868萬元，放盤1個半月，現以835萬元成交，實用呎價約12,463元。

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新界區

●東涌區二手樓市5月成交步伐稍減，暫錄約40宗成交，上月同期則錄45宗，區內東堤灣畔9座中層D室，實用面積527方呎，兩房間隔，叫價820萬元，減價30萬元，以790萬元沽出，實用呎價約14,991元，新買家為上車客。

●東涌映灣園5座極高層H室，實用面積約987方呎，套三房連多用途房及工人房設計，近日獲買家以1,163.8萬元承接，實用呎價約11,791元，原業主在2018年5月以約1,080萬元買入，持貨約3年轉手帳面獲利約83.8萬元，賺價約8%。

●馬灣珀麗灣4月錄得24宗租賃成交，5月暫錄10宗，平均實用呎租約29元，該盤23座高層A室，實用面積607方呎，三房間隔，享海景，於零議價下獲外區家庭客以18,000元承租，實用呎租29.7元，屋苑現時約有70個租盤，但大部分仍未交吉，鎖匙盤只有約15個，最平月租叫價12,000元，屬一房。

●荃灣全．城滙8座中層A室，實用面積850方呎，套三房間隔，以1,587萬元成交，實用呎價18,671元，原業主於2017年9月以1,322.6萬元購入，持貨3年多易手，帳面獲利264.4萬元，單位期內升值約20%。

●荃灣愉景新城9座中低層B室，實用面積約477方呎，兩房間隔，望內園池景，放盤約1個月，原先叫價770萬元，至近日以763萬元沽出，減價7萬元或約0.9%，實用呎價約15,996元，原業主於1997年9月以約473.6萬元購入，持貨23年轉手帳面獲利約289.4萬元，物業升值約61%。

●荃灣綠楊新邨本月租盤量增多，現約有30個租盤，當中鎖匙盤約有20個，相比以往一般10餘個匙盤多，屋苑B座中層7室，實用面積445方呎，兩房間隔，月租叫價15,000元，放租短短2天，輕微減價200元，即獲區內分支家庭以14,800元租出，實用呎租33.3元。

●屯門大興花園1期4座高層H室，實用面428方呎，兩房間隔，開價560萬元，減至520萬元沽出，實用呎價約12,150元，新買家為外區上車客，見業主肯擴大議價空間，即把握機會入市，屋苑5月累錄約7宗買賣，平均實用呎價約12,055元。

●屯門居屋景峰花園3座低層H室，實用面積409方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內客，見原業主有議價空間，決定於已補價自由市場以430萬元購入自用，實用呎價約10,513元。

●屯門居屋悅湖山莊8座中層G室，實用面積592方呎，三房一廳間隔，獲區內首置客見原業主增加議幅，累積減價20萬元，未補價第二市場以430萬元購入自用，實用呎價約7,264元。

●屯門居屋新圍苑B座高層3室，實用面積401方呎，兩房一廳設計，區內客為鄰近家人居住，考慮到該屋苑放盤不多，遂便決定於已補價自由市場以436萬元購入上址自用，實用呎價約10,873元。

●屯門怡峰園5座低層G室，實用面積659方呎，套三房間隔，區內客早前沽出原本居住的兩房單位，遂便決定「細換大」，以730萬元購入上址換樓，實用呎價約11,077元。

●天水圍嘉湖山莊5月暫錄23宗買賣，屋苑景湖居11座高層B室，實用面積630方呎，套三房間隔，屬少有高層交吉盤，放盤1個月，速獲買家以690萬元承接，實用呎價約10,952元，原業主於1997年6月以340萬元買入，現轉手帳面獲利350萬元，單位24年間升值約1倍。

●元朗區本月至今錄得約95宗二手買賣，區內溱柏8座高層D室，實用面積723方呎，三房間隔，零議價下以830萬元成交，實用呎價11,480元，新買家為用家，原業主於2014年7月以590.5萬元一手購入，持貨約7年帳面獲利239.5萬元，單位期內升值41%。

●粉嶺牽晴間5月份暫錄約6宗買賣，該盤11座中層C室，實用面積401方呎，兩房間隔，議價後以538萬元獲承接，實用呎價13,416元，原業主則於2016年以384萬元購入，持貨5年帳面獲利154萬元離場，單位升值約40%。

●大埔天賦海灣8座中層B室，實用面積1,660方呎，四房雙套房連工人套房間隔，議價後以3,000萬元易手，實用呎價約18,072元，原業主於2012年以2,994萬元購入，持貨9年沽出帳面僅獲利約6萬元。

●沙田中心F座高層B室，實用面積347方呎，兩房間隔，議價後以643萬元易手，實用呎價18,530元，原業主於2001年以121萬元購入，持貨20年帳面獲利約522萬元，單位升值逾4.3倍。

●沙田富豪花園嘉美閣頂層單位，實用面積919方呎，三房間隔，望山景，放盤原叫價1,439萬元，放盤5個月，累減221萬元，減幅高達15%，最後以1,218萬元成交，實用呎價13,254元。

●沙田帝堡城3座低層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，望山景，原先叫價750萬元，放盤3星期，以748萬元成交，實用呎價約13,675元，原業主於2018年2月購入，當時作價698萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利50萬元，單位期內升值約7%。

●大圍居屋海福花園2座中層B室，實用面積506方呎，兩房間隔，日前於自由市場以730萬元易手，實用呎價約14,427元，原業主則於1997年以280萬元購入單位。

●馬鞍山海栢花園1座高層E室，實用面積532方呎，三房間隔，日前以880萬元易手，實用呎價16,541元，原業主於2014年以550萬元購入，持貨7年帳面獲利330萬元離場，單位升值約60%。

●馬鞍山迎海‧星灣御23座中層C室，實用面積511方呎，兩房間隔，原先叫價900萬元，以890萬元成交，實用呎價17,417元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價644元，持貨6年多至今沽售，帳面獲利246萬元，單位期內升值約38%。