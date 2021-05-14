觀塘入伙新盤調升售價　仍以新高價獲得承接

市區入伙盤爭相推售搶客，當中觀塘區大型重建項目本月展開交樓，發展商乘勢推出尚餘單位應市，即使已調升售價，仍無阻買家入市意欲，個別高層標準大單位更以新高價獲得承接。

●凱滙月沽56伙 標準大戶售2850萬同區新高

其中1座46樓A室四房大戶，實用面積1,092方呎，成交價2,850.12萬元，料創同區標準戶歷來新高紀錄，呎價2.61萬元。而項目第1及2期至今累積賣出1,771個單位，銷售金額超過224億元。

●觀塘凱滙2期月沽40伙 1期接力今推售

該期日前加推新價單，提供108伙，間隔一至三房戶，折實平均呎價23,882港元，已輕微加價，折實售價978.94萬至2,198.1萬元，呎價20,621至25,336元。

●【多圖】尖沙咀本木累售133伙 現樓單位正式開放

市區入伙項目積極推售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木已屬現樓，現正進行交樓，推盤至今已售出133伙，套現逾13億港元，平均呎價25,107港元，尚餘單位具加價空間，短期可能提價1至2%。項目現樓單位已開放予買家參觀，標準兩房戶已沽清，尚餘單位主要為一房及三房戶。

該盤現樓單位首度開放予傳媒參觀，其中23樓A3室，實用面積511方呎，間隔兩房設計，天台面積376方呎。而22樓A2室三房戶，實用面積752方呎。

他透露，同系鴨脷洲逸南料本月展開推廣，有機會月內開價，最快5月底至6月初開盤。

美聯布少明稱，公司向該盤其中5名買家贈送家電優惠，總值3萬元。而本月至今已錄1,200多宗一手成交，全月料逾2,000宗，較上月800餘宗大幅上升。

●大潭紅山半島洋房8398萬元售出 呎價逾3.2萬

洋房需求殷切。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等位於大潭的紅山半島，剛售出C區棕櫚徑115號洋房，實用面積2,605方呎，花園1,475方呎，天台則為557方呎，成交價8,398萬元，呎價32,238元。

●旺角利‧晴灣23累收2448票 超購約20倍

有利集團（00406）等合作發展的旺角利‧晴灣23，星期日（5月16日）將開售117個單位，發展商於今日截止接受認購，共錄得2,448張入票登記，超額認購約20倍。該批單位折實平均呎價20,513元，折實售價介乎465.3萬至1,262.4萬元。