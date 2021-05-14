觀塘入伙新盤調升售價 仍以新高價獲得承接
2021年05月14日 20:55
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市區入伙盤爭相推售搶客，當中觀塘區大型重建項目本月展開交樓，發展商乘勢推出尚餘單位應市，即使已調升售價，仍無阻買家入市意欲，個別高層標準大單位更以新高價獲得承接。
●凱滙月沽56伙 標準大戶售2850萬同區新高
一手樓市持續升溫。信和置業(00083)旗下已屬現樓的觀塘凱滙第1期，今日(14日)盡推165伙發售，當中包括50伙招標單位，市場消息透露，項目兩期單日暫錄15伙成交，帶動本月銷量增至56伙，套現逾9.1億元。
其中1座46樓A室四房大戶，實用面積1,092方呎，成交價2,850.12萬元，料創同區標準戶歷來新高紀錄，呎價2.61萬元。而項目第1及2期至今累積賣出1,771個單位，銷售金額超過224億元。
●觀塘凱滙2期月沽40伙 1期接力今推售
市區大型現樓新盤銷情加快。信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第1期今日(14日)盡推165伙發售，當中包括50伙招標單位，設於奧運站奧海城商場的售樓處已有部分準買家及地產代理到場等候揀樓，氣氛熱鬧。
該期日前加推新價單，提供108伙，間隔一至三房戶，折實平均呎價23,882港元，已輕微加價，折實售價978.94萬至2,198.1萬元，呎價20,621至25,336元。
●【多圖】尖沙咀本木累售133伙 現樓單位正式開放
市區入伙項目積極推售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，尖沙咀本木已屬現樓，現正進行交樓，推盤至今已售出133伙，套現逾13億港元，平均呎價25,107港元，尚餘單位具加價空間，短期可能提價1至2%。項目現樓單位已開放予買家參觀，標準兩房戶已沽清，尚餘單位主要為一房及三房戶。
該盤現樓單位首度開放予傳媒參觀，其中23樓A3室，實用面積511方呎，間隔兩房設計，天台面積376方呎。而22樓A2室三房戶，實用面積752方呎。
他透露，同系鴨脷洲逸南料本月展開推廣，有機會月內開價，最快5月底至6月初開盤。
美聯布少明稱，公司向該盤其中5名買家贈送家電優惠，總值3萬元。而本月至今已錄1,200多宗一手成交，全月料逾2,000宗，較上月800餘宗大幅上升。
●大潭紅山半島洋房8398萬元售出 呎價逾3.2萬
洋房需求殷切。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等位於大潭的紅山半島，剛售出C區棕櫚徑115號洋房，實用面積2,605方呎，花園1,475方呎，天台則為557方呎，成交價8,398萬元，呎價32,238元。
●旺角利‧晴灣23累收2448票 超購約20倍
有利集團（00406）等合作發展的旺角利‧晴灣23，星期日（5月16日）將開售117個單位，發展商於今日截止接受認購，共錄得2,448張入票登記，超額認購約20倍。該批單位折實平均呎價20,513元，折實售價介乎465.3萬至1,262.4萬元。