聯儲局「出口術」消通脹憂慮　道指早段升173點

聯儲局官員一周內三度「出口術」淡化通脹憂慮，令市場重獲信心，美股早段繼續向好，道指升173點，至34,194點；標指升32點，至4,144點；以科技股為主的納指漲147點，至13,272點。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，雖然通脹高於2%水平的情況，可能會維持到2022年，但這種情況不太可能長期存在，更強調不會對通脹暫時上升做出過度反應。沃勒已經本周內第三位發表類似言論的聯儲局官員，意味當局希望向市場清楚傳達不會貿然「收水」的訊息。

沃勒表示，寬鬆的貨幣政策繼續在支持經濟復甦中發揮重要作用，儲局將需要再觀察幾個月的經濟數據，包括5月和6月的勞動力市場數據，才能完全判斷經濟復甦的勢頭。他認為，聯儲局於6月會議上討論縮減購債計劃還為時過早。

最新經濟數據顯示，美國4月零售銷售按月無變化，差於市場此前預期的增幅1%；而3月份增長則由9.8%修正至10.7%。撇除能源價格等因素的核心零售銷售，則按月倒退0.8%，反映出早前派發紓困支票的措施過後，消費增長正在放緩。另外，4月進口物價指數按月升0.7%，較預期高0.1個百分點。

麥當勞(美股：MCD)表示，工資將提高約10%，代表時薪將超過13美元，預定未來三個月新增1萬名人手；其股價升0.8%。迪士尼業績遜預期，首季收入按年跌13%至156億美元，其股價挫4.75%。