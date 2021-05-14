反壟斷監管劍指智能出行　內地重掌市場秩序谷「內循環」

國家交通運輸部、國家發改委、中央互聯網信息辦公室及國家信訪局等多個部門聯合參與了此次約談，提出多項整改要求。約談內容提到，各界反映交網上約車平台佣金抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及互聯網貨運平台壟斷貨運資訊、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題。

約談要求，內地搬運平台貨拉拉、滴滴出行、美團出行及快狗打車等共10家平台立刻整改，正視自身存在的問題，向社會公開整改狀況。上述平台公司均表示，會進行全面系統審查，認真履行責任，做好整改工作。

與此同時，網信辦日前亦發布了有關汽車數據安全管理的新規的徵求意見稿。新規擬禁止未經允許向境外傳輸用戶數據，或由車載攝影鏡頭、傳感器所蒐集到的數據。據內媒分析，這不排除是針對美國電動車公司特斯拉（Tesla）的政策。

特斯拉近期在內地屢成箭靶，先是早前在上海車展遇上維權事件，遭指控煞車系統失靈，更因公關應對不當而遭內地官媒批評傲慢；此後不久，有傳內地當局因對特斯拉車載鏡頭有安全疑慮，禁止其車輛進入軍事區。據新規內容，車廠收集個人資訊時，信息應當取得被收集人同意；並進行匿名化處理，包括刪除含有能識別自然人的畫面，或對這些畫面中的人臉等進行局部輪廓化處理等。

面對內地監管當局的行動，特斯拉股價表現亦持續受壓，截至周四（13日）止一周累瀉14.97%，收報571.69美元，拖累行政總裁馬斯克身家蒸發200億美元（約1,560億港元）。特斯拉中國亦急急發聲明回應稱︰「支持並響應行業發展進一步走向規範，歡迎積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。」

另外，有傳中國電池生產商億緯鋰能正與特斯拉洽商，加入後者的供應鏈，為上海工廠供應電池。據報雙方的談判已到後期階段，正尋求於今年第三季敲定合作。若消息屬實，則意味着中國企業在電動車上游供應鏈的重要度再添一筆，供應鏈國產化已勢不可擋。

隨着中國政府加強對不同行業的掌控；在產業方面則實現供應自主，外資的話語權日漸衰弱，這種種舉動相信也屬「內循環」的最新部署。瑞信中國證券研究主管黃翔日前也指出，國產品牌如奶粉、運動服裝乃至電動車等，對市場的影響力日益增加，以前由外國品主導的現象已不復存在，未來國產潮流將成為內需的增長引擎。

●全球車企缺晶片 損失恐達8580億

全球半導體供應持續緊張，尤以車用晶片短缺最嚴重，正好給予內地整頓汽車業的空間。面對近期因經濟轉好而需求強勁復甦，加上早前美國德州寒流、日本瑞薩電子工廠火災、台灣大旱等，統統加劇了缺芯危機。外媒引述報告預警，車用晶片荒對全球汽車業的銷售影響高達1,100億美元（約8,580億港元），而且情況仍不斷惡化。

報道引述諮詢公司AlixPartners指出，由於缺芯，全球汽車製造商今年將減產390萬輛汽車，較年初時預測的220萬輛要多。該機構預計，今年全球汽車總產量為8,460萬輛，減幅約4.6%。另一研究公司LMC Automotive則預測，今年上半年全球汽車產量會減少近300萬輛。

由於生產一輛普通汽車需要多達1,400夥晶片，相關需求更是有增無減，故AlixPartners認為，缺芯對第三季影響仍深遠，到第四季的產量始有望真正回歸正軌。美國科技公司國際商業機器（IBM）總裁Jim Whitehurst更為悲觀，警告晶片短缺的情況恐再持續兩年，要減輕晶片短缺各層面的問題，需要有足夠且穩定增加的產能，可能需要數年時間。

事實上，受晶片荒影響嚴重的福特汽車，其行政總裁Jim Farley表示，因應全球半導體短缺情況，正修改汽車零部件採購程序，改為採用更易取得的晶片，同時考慮直接與晶圓廠簽署供貨協議，以建立庫存。

據悉，過往車廠通常透過大型供應商取得晶片，不會直接與晶片廠和晶圓廠簽署協議，但隨着缺芯迫使各大車廠停產、減產，車企惟有考慮其他做法。除福特外，南韓現代汽車週五日也宣布，部分產線因缺芯而要停產數天。

不過，晶片供應短缺未有窒礙企業發展電動車的步伐，電動車製造商Fisker與台廠鴻海宣布將於美國設廠，預定在2023年第四季以前開始生產售價3萬美元以下的電動車。兩企計劃年內發布共同開發的原型車款，並考慮於北美、歐洲、內地和印度等全球多處設廠，以支撐每年25萬輛的產能。