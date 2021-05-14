與「騙局」合作？馬斯克搞局　鬥中英碼經濟

虛擬貨幣再次經歷「瘋狂過山車」，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）又「出口術」，宣布與狗狗幣的開發人員展開合作，隨即使狗狗幣炒高逾六成。不過，他早前現身美國綜藝節目，在採訪中承認狗狗幣是騙局(hustle)。

另邊廂，各地加速拓展數碼經濟，英倫銀行(即英國央行)計劃推出數碼英鎊；中國社會科學院亦稱，中國去年的數碼經濟規模佔整體國內生產總值（GDP）近兩成，未來增速將不斷加快。這意味着虛擬貨幣與官方數碼經濟的衝突將日漸加劇。

馬斯克繼日前突然唱衰「一哥」比特幣後，再次發揮社交網站的威力，在貼文中表示，正與狗狗幣的開發人員合作，以提高其系統的交易效率，令狗狗幣單日狂飆60.71%，曾高見0.5752美元。連帶其他虛擬貨幣一同反彈，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣曾升8.44%，高見每枚50,912美元；以太幣亦漲12.79%，見3,993美元。

上月在美上市的美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase公布今年首季業績，期內收入按年飆8.4倍，至18億美元，低於市場預期的18.1億美元，淨利潤則按年大增逾24倍，至7.71億美元，主要受惠比特幣和以太幣大漲。同時，散戶對NFT（非同質化代幣）等以太坊區塊鏈的應用需求激增，也令Coinbase的以太幣交易需求急劇上漲。

另一虛擬貨幣交易所幣安（Binance）則據報正被美國司法部及稅務局調查，懷疑涉及洗錢和避稅等問題。幣安回應指，該公司重視法律義務，並會與相關監管和執法部門合作。司法部和稅務局則拒絕評論。

虛擬貨幣瞬息萬變，官方的數碼經濟也急起直追！繼美國落實研究央行數碼貨幣力追中國後，英國也考慮推出官方數碼貨幣。外媒報道，英倫銀行行長貝利預計，將在幾年內擁有自身的數碼英鎊。惟他指出，央行數碼貨幣將對金融體系和其他領域產生重大影響，在私隱問題上亦存一定隱憂。副行長康利夫亦稱，疫情促使民眾逐漸減少使用現金，反而轉投「民間」貨幣，若將創新留給企業，恐會導致一至兩家企業主導整個支付市場，故認為英倫銀行應要發行數碼英鎊。

至於早已進行數碼人民幣試點的中國，其數碼經濟發展驚人，儼然已成為經濟增長的重要引擎。社科院發表藍皮書指出，去年數碼經濟增加值規模超過19萬億元（人民幣‧下同），佔GDP比重達18.8%，預計到2025年，數碼經濟增加值規模名義值將達32.67萬億元，當中數碼產業化增加值約15.52萬億元，產業數碼化增加值為17.15萬億元。