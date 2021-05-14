【產經評論】防疫變成持久戰　內循環成救命圈

轉眼間，今年過了差不多5個月，雖然新冠肺炎疫苗已面世，但病毒變種愈揭愈多，近日東南亞多地爆發新一波疫情，新加坡更再度實施封城來應對。國際經貿活動遲遲無法全面重啟，防疫沒完沒了，已變成一場持久戰。眼見外部需求復甦無期，中、美皆將政策轉向至管理內部需求，以撬動「內循環」來救經濟，此舉的後果將深化中美脫鈎，當「內循環」動力亦消耗殆盡，而全球市場運作仍無法重納正軌的話，戰爭可能就是最後的解脫！

隨着新一波疫情來襲，包括中國在內再次出現較多的本土確診病例，各地都在收緊航空運輸、入境檢驗和隔離措施。中國已大削數百班國際航班，新加坡與香港的旅遊氣泡也好大機會泡湯，短期內國際經貿商務無法正常化已是不爭的事實，這對於倚重外部需求，尤其是旅遊業的經濟體打擊尤大。

為了應付挑戰，中國早已高舉「內循環」戰略，以購買國貨為主的「國潮經濟」快速崛起，正大大影響着消費及製造業。一方面，政府政策千方百計促進內部消費，五一長假就是力谷市道的例子。另一方面，今年以來，愈來愈多中國企業突然高調染指電動車產業，相信是商家深明在「內循環」國策下，汽車既為重點製造業領域，聘用着大量勞工，必獲國策全力支持，只要涉足電動車業，既能較易在金融市場「吸金」集資，產品也有着14億人的龐大內需支持，故紛紛押注在這個新興產業。

事實上，內地人口幅員之廣，是發展電動車市場的最大優勢，且中國掌握了電池的稀有金屬原料儲備，亦擁有自主的電動車制式和技術基礎。為了支持這門戰略產業發展，產業政策明顯偏好本土企業，最近美資電動車廠特斯拉產品質量事件在內地鬧大，當局近日更就汽車數據安全管理新規徵求意見，嚴格要求個人資料或重要數據應當在境內存儲，需要向境外提供時，要通過官方評估，這些現象都有着維護中企，排擠外企之效。可以預計的是，未來內地車市的國際品牌份額將下降，本土品牌會成為主流。故近日傳來特斯拉喊停在上海的電動車擴建廠房計劃，一點也不意外。

或許有人會問，為何中國要故意向外界表明偏袒中企？疫情遲遲未能結束或是關鍵！既然眼看經濟久久不能完全對外開放，倒不如先行「塘水滾塘魚」，力求保住短期經濟增長，免得肥水流往別人田，同時對拉幫結派有利！其實，美國拜登政府推出的1.9萬億美元刺激經濟政策，又動員舉國之力振興半導體業，強基建、保汽車生產，同樣是在內需着手，準備打持久戰。簡而言之，一場為時遠較預期為長的疫情，令印度、日本、巴西，乃至歐盟等經濟龍頭自顧不暇，世界愈來愈向中美傾斜，兩強爭霸的形勢變得更複雜，並加速兩者徹底脫鈎。

由於只有中美的經濟能靠內需撐住，各地則受重創，疫後重建在在需財，難免要選邊站！在這場長期而複雜多變的競爭中，說不定一樁事件，就足以掀起巨大衝突，近日以巴就是例子。戰「疫」過後是戰「役」，絕非天方夜譚。