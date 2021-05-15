東方日報B1：華整頓車市　谷內循環利國產

國家交通運輸部、國家發改委、中央互聯網信息辦公室及國家信訪局等8個部門聯合參與約談，提出多項整改要求。約談內容提到，各界反映交網上約車平台佣金抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及互聯網貨運平台壟斷貨運資訊、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題。

約談要求內地搬運平台貨拉拉、滴滴出行、美團出行及快狗打車等共10家平台立刻整改，正視自身存在的問題，向社會公開整改狀況。上述平台公司均表示，會進行全面系統審查，認真履行責任，做好整改工作。

與此同時，網信辦日前亦發布了有關汽車數據安全管理的新規的徵求意見稿。新規擬禁止未經允許向境外傳輸用戶數據，或由車載攝影鏡頭、傳感器所搜集到的數據。據內媒分析，這不排除是針對美國電動車公司特斯拉(Tesla)的政策。

特斯拉近期在內地屢成箭靶，先是早前在上海車展遇上維權事件，遭指控煞車系統失靈，更因公關應對不當而遭內地官媒批評傲慢；此後不久，有傳內地當局因對特斯拉車載鏡頭有安全疑慮，禁止其車輛進入軍事區。據新規內容，車廠收集個人訊息時，應當取得被收集人同意；並進行匿名化處理，包括刪除含有能識別自然人的畫面，或對這些畫面中的人臉等進行局部輪廓化處理等。

面對內地監管當局的行動，特斯拉股價表現亦持續受壓，截至周四止4日累瀉14.97%，收報571.69美元，拖累行政總裁馬斯克身家蒸發200億美元(約1,560億港元)。特斯拉中國亦急急發聲明回應稱︰「支持並響應行業發展進一步走向規範，歡迎積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。」

另外，有傳中國電池生產商億緯鋰能正與特斯拉洽商，加入後者的供應鏈，為上海工廠供應電池。據報雙方的談判已到後期階段，正尋求於今年第三季敲定合作。若消息屬實，則意味着中國企業在電動車上游供應鏈的重要度再添一筆，供應鏈國產化已勢不可擋。

隨着中國政府加強對不同行業的掌控；在產業方面則實現供應自主，外資的話語權日漸衰弱，這種種舉動相信也屬「內循環」的最新部署。瑞信中國證券研究主管黃翔日前也指出，國產品牌如奶粉、運動服裝乃至電動車等，對市場的影響力日益增加，以前由外國品牌主導的現象已不復存在，未來國產潮流將成為內需的增長引擎。