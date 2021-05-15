美股道指急升360點　納指全周累跌逾2%

美國經濟數據好壞參半，卻安撫了市場對通脹升溫的憂慮情緒，美股3大指數周五(14日)反彈。道指收報34,382點，升360點或1.06%；標指收報4,173點，升61點或1.49%；納指收報13,429點，升304點或2.32%。

聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，雖然通脹高於2%水平的情況，可能會維持到2022年，但這種情況不太可能長期存在，更強調不會對通脹暫時上升做出過度反應。沃勒已經本周內第三位發表類似言論的聯儲局官員，意味當局希望向市場清楚傳達不會貿然「收水」的訊息。

沃勒表示，寬鬆的貨幣政策繼續在支持經濟復甦中發揮重要作用，儲局將需要再觀察幾個月的經濟數據，包括5月和6月的勞動力市場數據，才能完全判斷經濟復甦的勢頭。他認為，聯儲局於6月會議上討論縮減購債計劃還為時過早。

最新經濟數據顯示，美國4月零售銷售按月無變化，差於市場此前預期的增幅1%；而3月份增長則由9.8%修正至10.7%。撇除能源價格等因素的核心零售銷售，則按月倒退0.8%，反映出早前派發紓困支票的措施過後，消費增長正在放緩。另外，4月進口物價指數按月升0.7%，較預期高0.1個百分點。

總結全星期，道指、標指、納指分別累跌1.14%、1.39%、2.34%。納指連跌4周，為去年3月以來首次。