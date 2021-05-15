施羅德投資管理：巨企蛻變照亮節能前景

在此篇「利潤，豈止於此」故事系列的文章中，將會分享對全球最大照明產品生產商Signify的看法。在一個世紀前，全球最大規模的一眾燈泡生產商聚首商議後認定，它們所生產的燈泡使用壽命太長。燈泡的使用壽命愈長，它們的銷量便愈少。結果，他們集體同意生產損耗較快的燈泡。

在1920年代，產品銷售量的多寡便是企業好壞的指標。當時的投資者和消費者並不會為能源消耗和有害廢物的問題而煩惱。在最早的這批企業中，飛利浦照明是其中一員。這家企業2018年已更名為Signify，到了2020年代，亦蛻變成截然不同的企業，所處的商業環境和業務重點都發生了重大的轉變。

施羅德投資的可持續企業債券主管Saida Eggerstedt表示，在為客戶的資金進行投資時，會希望物色一家強大、穩健，而且能夠兌現財務承諾的企業，但需要的不止於此。亦希望看到企業活動在解決世界的問題方面作出貢獻。能夠為社會謀求長遠福祉的可持續發展特性是投資考慮中的重要因素。

在眾多需要考慮的問題當中，與能源和廢物相關的議題可謂重中之重。作為全球最大的照明生產商，Signify是可望實現大幅節能的LED技術先驅。按美國政府推算，若LED照明得以廣泛應用，到2027年前則有望節省相當於44個發電站的年度發電量。上述的預測是基於LED燈泡耗用能源量比鎢絲燈泡少75%，以及使用壽命長25倍的準則作出推算。在歐洲，轉換到商用LED照明預計每年可減少1億噸碳排放量，相當於1.3億英畝森林所帶來的裨益。

此外，Signify亦致力開發新的應用領域，包括智能農業，因應植物種類需求予以調整的智能照明，以及UV照明消毒。透過光波傳輸寬頻數據是另一種正在崛起的新興技術。

Saida續指，這不僅關乎產品或創新技術。許多具備盈利能力的企業所生產的產品都能帶來正面的環境或其他影響，但她指不會將客戶的資金投入到這些企業當中。因為需要看到企業為營運方式作出承諾的證據。它們的企業文化如何？企業的抱負又是甚麼？企業的管理者可以談論可持續發展目標，但表現的證據在哪裏？

作為一家企業，Signify在2020年達成了碳中和目標。Signify的所有能源都是來自可再生能源。它們的收入有80%是來自具可持續性的產品，而工業廢物當中有90%都會進行循環再造。它們已有愈來愈多照明產品是以循環再造物料透過3D打印製作。Saida表示會一直監察企業，與之交流，並讓其承擔起財務結果乃至像碳中和等所有其他方面的表現。