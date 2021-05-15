陳鳳珠：內地貨幣政策易緊難鬆

內地股市走弱，港股周四終失守28,000點關口，下一個支持位料位於3月低位27,505點水平。內地的4月份居民消費價格指數（CPI）按年上升0.9%，遜市場預期，主要因4月份食品價格同比下跌0.7%，當中豬肉價格按年大幅下降21.4%，鮮菜價格同比下跌1.3%。隨着生豬生產持續恢復，且消費需求有所回落，豬肉價格將繼續下跌。至於4月份工業品出廠價格指數（PPI）按年增加6.8%，超過市場預期，估計近日上游原料價格持續上漲，因而推升PPI。但預期內地的整體物價仍然保持穩定，PPI的升勢未必會大幅推升下游的CPI。

另外，內地4月份新增貸款為1.47萬億元人民幣，增幅按年減少2,300億元人民幣，而4月社會融資規模增量為1.85萬億元人民幣，按年減少1.25萬億元人民幣。人行公布的首季貨幣政策執行報告中，早前提及的「不急轉彎，把握好政策時度效」被「把服務實體放到更加突出的位置，珍惜正常的貨幣政策空間」所代替。而人行將把好貨幣供應總閘門，做好跨周期流動性安排，精準展開公開市場操作，保持市場流動性合理充裕，健全市場化利率形成和傳導機制。由此可見，內地未來的貨幣政策或易緊難鬆，並主要通過靈活的工具以維持流動性。

國家統計局公布全國人口共14.1億人，較2010年時普查的13.4億人增長5.38%，但年平均增長率只有0.53%，較2000年到2010年的年平均增長率0.57%有所下降，顯示內地人口保持低增速狀態。而其中0至14歲人口比重較2010年上升1.4個百分點，60歲及以上人口比重增加5.4個百分點，或反映生育率相對較低，而人口老化情況較快，即使內地開放二胎政策，但似乎未能刺激生育率，而人口老化情況將增加對醫療、保險、養老等領域的需求。

除此之外，國統局的數據顯示內地人的質素不斷提升，具有大學文化程度的人口達到2.2億人，文盲率由2010年的4.1%降至2.7%。而居住在城鎮的人口為9億人，佔比為63.9%，城鎮人口比重較2010年時增加14.2個百分點。預期高等及職業教育的需求將會繼續增加，相關企業仍有發展空間，而城鎮化亦顯示人民生活水平提升，料配套需求亦會持續上升。

東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)