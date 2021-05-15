疫情拖累！過去一年美國1/3工人轉工或失業

新冠肺炎疫情持續，根據美國亞利桑那州立大學的Alexander Bick和弗吉尼亞聯邦大學的Adam Blandin發表報告顯示，2020年2月份有工作的美國工人，目前近37%已經不再服務當時的僱主。當中，近26%的工人轉工，而11%的工人則處於失業狀態。

雖然所有經濟危機都會導致失業，不過報告指出，這次最明顯的區別，是疫情發生一年後，大約1/4的美國工人有了新僱主。而此前最高比例發生在1997年，比例只有大約13%。換言之，自疫情開始以來，超過1/3工人更換了僱主或失業，是過去20年典型水平的兩倍。

2020年春季失業的數百萬工人，到今年3月已重返工作崗位，但他們大多是找到新的工作，報告指出，疫情初期的衝擊或永久摧毀大部分僱主與大部分僱主，其中許多可能是屬於高生產率的，由於很難找到高生產率的匹配，疫情引發的經濟中斷，可能導致生產率和就業率長期下降。

研究顯示，疫情前入職不到2年的人流動率更高。時隔一年，其中近62%的人離職；而疫情前入職至少10年的人只有約16%離職。這可能有助於解釋目前的勞動力短缺，特別是在餐飲、娛樂和酒店行業——它們在疫情期間失去很多崗位，現在很難快速招到那麼多人來滿足旺盛需求，而該些行業人才流動率往往也比較高。