【銀行4.0】恒生設海洋風商務理財中心　結合數碼方案助企業

市場預期今年整體經濟會有顯著反彈，企業均積極把握經濟復甦的機遇。恒生銀行最新在總行開設具海洋風格的商務理財中心，打造休閒的理財空間，明言要結合商業銀行團隊多元化數碼方案，幫助商業客戶提升營運效率，趁勢多做生意。

恒生全新的商務理財中心貫徹該行數碼化策略，結合線上線下的銀行服務，在超過7,000呎的寬敞空間有Digital Bar、Coffee Bar和無線充電位置等配套，讓商業客戶輕鬆自在地處理銀行事務，同時設有14間高私隱度的會議室，供客戶與該行商業銀行團隊深入討論業務需要，提供適合的方案和支援。

恒生商業銀行業務總監林燕勝表示，該行透過數碼平台提供方便的銀行服務，讓客戶毋須落分行亦可以在線上進行查詢和交易，同時明白人與人之間的溝通和交流相當重要，所以設立和優化商務理財中心，帶動更多元化的銀行服務和體驗，讓商業客戶能夠親身接觸恒生的商業銀行團隊，提供線上線下的全方位服務。

這個商務理財中心為了營造舒適休閒的感覺，以藍染色調的海洋風格為設計主題，並配以參考遊艇風格的擺設、地板和牆身木條，寓意支持企業在商界乘風破浪，尋找藍海商機。

位於恒生總行6樓的商務理財中心，選址亦見心思，與毗鄰樓層的優卓理財中心Signature Centre和私人銀行中心互相呼應，連繫遍布各樓層的團隊，讓恒生客戶到總行可以一站式享受到由商業到個人財富管理的全面銀行服務。