1周10大驚奇：5月26日大異象　終極冧市「已在眼前」？

2021年轉眼間已到了5月中旬，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，結果到了本周，才可算是真正的調整。後市會如何？小心冧市好戲仍在後頭。5月26日是「超級滿月兼月全食」的日子，這類異象往往是大凶兆，恰巧香港原本與新加坡於5月26日重啟「旅遊氣泡」，惟目前極大機會泡湯，大事不妙，不得不防！

【1、傳奇災難預言家：終極冧市恐「已在眼前」】

過去曾準確預測多次經濟危機，包括1980年末期日本資產泡沫、2000年科網泡沫與2008年次按風暴等，被喻為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理公司創辦人兼首席投資策略師Jeremy Grantham本周再次談及當前全球資產泡沫，他認為這次與過去經歷的泡沫非常不同，先前泡沫是在經濟看似完美時出現，但這次卻在經濟遭重創時開始上揚！

Grantham在今年1月已警告，美股已處於「史詩級泡沫」，一旦破裂，慘烈程度恐等同1929年華爾街股災，或與2000年科網泡沫破滅相媲美。他本周再度警告，終點可能「已在眼前」，人們恐將經歷所見過最慘烈的資產認知價值(Perceived Value)損失。

外媒引述其指出，在泡沫破裂前，市場上的瘋狂行為將大幅增加，「關於泡沫的問題是，如果有更多的資金、更多瘋狂的投資者，泡沫就能繼續下去」。他在去年第4季看到「股價極度高估、價格暴漲、瘋狂發債、歇斯底里的投機行為」，首季這些投機之風更加引人注目地加劇，包括特殊目的收購公司(SPAC)狂熱、Gamestop狂潮，以及最近狗狗幣的瘋漲。

他表示，如今的市場狂熱，讓他想起2000年科技泡沫，而當前泡沫破裂的迹象已在SPAC市場出現，供過於求、監管審查等因素，已導致追蹤SPAC表現的IPOX SPAC指數從2月高點下滑了23%。

他指出，特斯拉股價暴跌，是市場狂熱平息的另一個迹象。目前情況就像2000年那樣可怕。他認為，如今大規模財政刺激計劃和有效的新冠肺炎疫苗接種相結合，可能會推動泡沫持續更長時間，但他不認為這會改變資產價格回歸更合理水平、投資者進入更悲觀階段的結局，這意味着你爬得愈高，將摔得愈痛。除了股票、債券、房地產都過於昂貴，大宗商品價格飆漲也閃現警訊，可以肯定的是，資產價格泡沫迹象正在全球範圍內迅速出現。

【2、索羅斯戰友：聯儲過度寬鬆令所有資產處於瘋狂狀態】

「國際大鱷」索羅斯昔日戰友、著名對沖基金經理Stanley Druckenmiller本周也警告，聯儲局(Fed)的寬鬆政策，讓美元有可能失去其作為全球儲備貨幣的地位，另外，所有資產都因而處於瘋狂的狀態。

他強調，聯儲局對寬鬆貨幣政策的承諾，為市場帶來巨大風險。他說：「毫無疑問，我們正處於對所有資產的瘋狂之中，也不知道這一切甚麼時候才會結束。」

他續稱，聯儲局的行動正在扭曲長期美債孳息率，這對經濟構成了威脅，當局政策和美國赤字支出使美元走上崩潰的道路，由於政策缺陷，美元很有可能在15年內失去其作為全球儲備貨幣的地位。他預測，鑑於缺乏替代方案，未來某種加密貨幣資產很可能將替代美元。

另一方面，過度寬鬆導致股票市場的高估值、加密貨幣喪炒，以及特殊目的收購公司(SPAC)熱潮等泡沫現象。

【3、美銀警告：美股脆弱性風險達歷史新高 市場過度依賴聯儲局】

除了「大鱷」之外，投資銀行美銀本周也表示，市場過度依賴美國聯儲局，期盼美國政府的貨幣寬鬆持續寬鬆並推高大市，凸顯股市脆弱性風險正處於歷史高點。

外媒引述美銀全球研究報告顯示，去年標普500指數自疫情低點飆升近90%，正是美股至今第二快的升幅。去年3月新冠肺炎爆發引發拋售後，經濟迅速低迷促使聯儲局推出超大規模的貨幣刺激政策，激勵股市回穩，迄今股市大升，但也使市場變得更為脆弱。

隨着疫苗大範圍接種，美國經濟出現強勁復甦，使市場開始擔憂通脹升溫恐懼，驅使聯儲局逐步減少購債甚至升息。若聯儲局收緊貨幣政策，高增長股的估值將首當其衝。上周五公布了疲弱的非農數據，更證明市場對聯儲局的依賴程度，事緣這項壞消息，被市場認定為是好消息，還激勵納斯達克指數走高，因為如此一來聯儲局將持續維持鴿派。

美銀指出，聯儲局致力幫助就業市場恢復，雖然該局不宜展現出猶豫態度，但他們對通脹的武斷看法，也難保不會產生問題。

該行表示，1928年以來出現過4次劇烈的「脆弱性衝擊」，其中過去3年半，標指便發生2次。今夏股市很有可能進入「金髮女孩走鋼線」的狀態，即必須在通脹走升、不確定能出現群體免疫的下行風險中度過，這兩者將成為股市脆弱性衝擊的催化劑，脆弱性風險將在估值、部位看似極限時發生，交易流動性將會持續降低。

【4、大摩：美股調整幅度恐達20%】

除了美銀之外，由於市場擔憂通脹升溫，周一(10日)紐約證券交易所尖芽股指數(NYSE FANG+)重挫3.5%，創3月以來最差表現，加上美國10年期國債孳息率上升，使「星級華爾街分析員」、摩根士丹利股票策略師Michael Wilson表示，美股目前風險溢價已經來到2007年時的超低水平，亦即標普500預期回報率大於10年期國債孳息率的部分，已經變得很薄。這是個警號告訴投資者，後疫情的大漲行情可能已接近極限。

他建議投資者謹慎選股，預期今年美股調整幅度最多恐達20%。

【5、華爾街老手：美股最終恐暴冧八成】

除了大行之外，有48年市場經驗的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師David Hunter本周警告，美股將在今年第2季見頂，最終可能暴跌65至80%，全球經濟將會隨之崩潰！

雖然美國聯儲局主席鮑威爾預計今年通脹上升只是暫時性，但Hunter近期警告，近期市場談論都希望通脹屬暫時性，可在研究一切表明，未來6個月通脹將更加嚴重。

他警告，投資者低估了聯儲局在通脹過高的情況下，縮減資產負債表的意願，聯儲局能「輕易」決定從金融體系中抽走多達1萬億美元，此外，投資者還低估了當前美股的脆弱程度，以及美股對聯儲局所推動的流動性的依賴程度，所有這些誤判，再加上疫情導致的脆弱經濟，將在今年稍後時間證明對美股「幾乎致命」！

他估計，美股將在今年第2季見頂，最終暴跌65至80%，全球經濟將隨之崩潰。若標普500指數從4,700點暴跌65%，即將跌至1,650點附近。為何美股將迎來如此戲劇性的暴跌？他認為這是金融體系中充斥債務槓桿、衍生性金融商品槓桿所致。

【6、冧市成因：印度疫情餘波未了】

上述的估計論及了成因，真的那麼大鑊？本周有報道指出，印度疫情持續惡化，恐令該國經濟復甦停滯不前，並且全球航運業、成衣、疫苗到金融服務或將受衝擊。

數據顯示，全球貨物貿易中約8成由船隻運載，有許多船員來自印度。國際航運商會(ICS)秘書長Guy Platten指出，全球170萬名船員中，就有20萬多來自印度。

Platten表示，希望這種情況可以解決。否則，或導致嚴重的船員短缺，從而破壞全球供應鏈。此外，許多國家禁止印度航班，因此也很難將印度海員轉移到全球各地的港口並調換人員。

由於印度疫情爆發，全球疫苗接種也受到影響。該國擁有全球最大的疫苗生產商印度血清研究所(SII)，是疫苗全球取得機制(COVAX)的主要參與者。

SII去年同意為多達92個國家或地區生產多達2億劑疫苗。不過，在印度疫情嚴峻的情況下，政府及SII已將重點由供應其他國家轉移到印度國內供應。

在成衣方面，印度是世界上最大的紡織品出口國之一，惟其紡織業正為嚴重的勞動力短缺而苦苦掙扎。根據諮詢公司Wazir Advisors的數據，在主要的服裝生產中心德里和班加羅爾的確診病例數仍高，工人的曠工率高達50%。

另外，印度還是皮革和皮製品的主要全球出口國，也是僅次於中國的鞋類生產國，每年生產近30億雙鞋。去年，疫情給印度的皮革業造成了沉重打擊，而近期嚴峻的疫情更導致大規模停工和熟練員工短缺。

金融服務方面，由於受過良好教育且更低廉的勞動力吸引，許多大型銀行和會計事務所將大量訊息技術和營運工作外包給印度。數據顯示，該國有將近440萬人受僱於資訊科技(IT)和業務流程管理。在疫情的衝擊下，相關印度員工的工作受到影響，部分公司正採取應對措施，包括將工作轉移到其他國家，鼓勵員工在家工作以及延長項目期限。

【7、冧市成因：萬物齊漲！雞胸肉缺貨...】

印度疫情仍未受控，全球糧價同時大漲！受需求大增影響，今年以來雞胸肉價格已漲逾一倍，雞翼價更創新高。肯德基、Wingstop、Buffalo Wild Wings等連鎖餐廳表示，因雞肉供不應求而必須承擔更高成本，有些商家限量供應或甚至停賣。

Wingstop行政總裁Charlie Morrison本周較早前表示，整體供應都受限，這影響雞每個部位的價格。Wingstop強調，今年帶骨雞翼的價格已大漲26%。他指出，該公司每天都會與雞肉供應商聯繫，後者表示由於沒有足夠人力，所以很難增加產量。缺工是目前全美許多產業面臨的挑戰。

自2021年伊始，因餐廳關閉或是用餐限制，導致雞肉庫存大增，當時美國餐廳支付的雞肉價格得以下降。不過，市場研究機構Urner Barry數據顯示，家禽業旗艦商品去骨去皮雞胸肉，在去年平均每磅約1美元，如今已增逾一倍至每磅2.04美元。過去十年平均價為每磅1.32美元。

Urner Barry另指出，雞翼價格受到疫情帶動，目前每磅漲至2.92美元的歷史新高。

雞肉價格大漲部分歸因於餐廳業近年掀起的雞肉三明治大戰。麥當勞、Popeyes Louisiana Kitchen、溫蒂漢堡相繼推出最新酥炸、辣味產品，未來數月漢堡王等其他連鎖餐廳，也打算發表最新的雞肉三文治。

食品批發商United Natural Foods總裁Chris Testa本周指出，餐廳需求提高是雞肉價格上漲的原因之一。據美國官方資料，3月消費者購買去骨雞胸肉，每磅支付約3.29美元，比1月高出0.03美元，比去年同期大增約11%。

【8、冧市成因：水資源也開始成為問題】

除了食物外，飲用水也開始顯現問題。由於人口增加、社會經濟發展，以及淡水資源短缺，目前全球有22多億人口面臨缺水問題。水在21世紀又被稱為「藍金」(blue gold)，比石油更珍貴。美國副總統賀錦麗日前透露，過去很多年，美國好幾代人為石油而戰，但在不久的將來，會為水而戰。

地球表面約有七成是水，但淡水僅佔總水量的2.5%，其中，可為人類直接利用的淡水不到1%。世界資源研究所表示，全球近1/3人口生活在「高度缺水」的國家，從1960年到2014年，世界的用水量增加了250%，水資源問題已成為全球的一大挑戰。水危機可能威脅糧食安全、導致移民、金融動盪，引發衝突甚至戰爭。

水資源短缺也牽動地緣政治。美國與中國兩個大國博弈的戰場，已經從貿易、科技延伸到東南亞的湄公河流域。湄公河在中國境內稱瀾滄江，發源於中國青藏高原，長約4,350公里，往南流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南5個東協成員國，多達6,000萬漁民和農民仰賴湄公河維生。而中國在湄公河上游興建多座大壩、控制河流流量，一直備受爭議。

學者認為，亞洲最可能引爆「水炸彈」的地區是南亞，而可能動武的國家是印度。印度13億人口中，有6億人面臨缺水問題。水資源危機每年奪走印度約20萬人性命。南亞7國中，印度竟因用水問題和3個國家(巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾)起過紛爭。近期中國確定要在雅魯藏布江興建水電廠，已經引發印度和孟加拉的關注。

【9、冧市成因：中國人口老化礙全球供應鏈】

本周另一項大事是中國公布了人口普查報告。澳新銀行(ANZ)經濟學家本周警告，中國人口持續高齡化恐對世界造成巨大影響，因為全球供應鏈正高度依賴這個第二大經濟體。

中國最新的10年一度人口普查數據顯示，截至2020年11月1日中國總人口14.1億人，過去10年的平均增長率僅0.53%，乃自1950年代以來最慢增速，也低於2000年至2010年的0.57%增長率。

外媒引述澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung)表示，高齡人口扶養的趨勢將繼續上升，這不僅是對中國，也是對全世界的警告，因為中國為供應鏈的核心之一。

楊警告，未來幾年中國將失去7,000萬人的勞動力，這將對全球供應鏈造成巨大打擊。中國高齡化人口也可能會對金融市場造成影響，因為中國的高儲蓄率一直支持着全球市場。

數據還顯示，中國的出生人口持續下降，在2020年下滑了15%，為連續第4年下降。他指出，雖然中國放寬了一胎化政策，目前出生率下降的趨勢仍不太可能逆轉，認為中國需要推進勞動生產率。比起關注人口數量，他認為中國更應該繼續透過技術發展來維持增長，追求高科技及高附加價值，推動整個供應鏈的轉型，並在可持續的基礎上支持經濟增長，這才是「更實際」的解決方法，又指這是一個非常緊迫的問題，中國確實需要馴服這頭「灰犀牛」，所有人都知道問題所在，大家都知道應該做些甚麼。

【10、冧市成因：高盛高管辭職了 靠炒狗狗幣實現了財務自由】

最後，冧市前夕往往是出現「少年股神、辭工炒股、甚至霸氣地靠炒發達」的個案不絕，目前這狀況就在「虛擬貨幣」圈出現！由於虛擬貨幣往往是股市前瞻指標，或許正好預示「萬物齊冧」的時候近了。

本周虛擬貨幣再度波動，但仍無阻一夜致富的神話出現！外國媒體報道，有金融界的天之驕子實現了財務自由，但靠的並不是業績，而是炒賣狗狗幣(Dogecoin)。

Aziz McMahon是大行高盛的前董事總經理兼新興市場銷售主管，他已在這家公司任職14年，但最近辭去了投資銀行的職務，據報是其DOGE持股中獲得重大收益。雖然報道沒有交代Aziz McMahon獲利多少，但按DOGE今年的價值最多上漲了15,800%估計，相信是一筆可觀的財富。

值得注意的是，Aziz McMahon是使用的個人帳戶參與投資，並未負責高盛的加密貨幣交易。

狗狗幣最近一直在突破，在相關的互聯網搜索查詢中，其數量已超過最大的加密貨幣比特幣。自2021年初以來，狗狗幣已成為增長最快的數碼貨幣，雖然能實現巨額利潤，但風險也不小。