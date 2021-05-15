想變得幸福富有！醒你13種幸福來源和9大戒條...

每個人都追求幸福人生，但如何才能實現？以下是外媒在Scott Barry Kaufman著作的《顛峰心態》一書中摘錄的精選文章，且看大家能否有所領悟！

90年代晚期，心理學家Martin Seligman推動正向心理學的發展，以便對幸福與「賦予生命價值」事物進行更精密的研究，以下就總括出13種幸福來源，供大家參考。

1. 更多正面情緒

在日常生活中，感受正面的心情與情緒的頻率更高、程度更強烈，例如滿足、歡笑與喜悅。

2. 更少負面情緒

在日常生活中感受負面的心情與情緒的頻率更低、程度更輕微，例如傷心、焦慮、恐懼與憤怒。

3. 生命的滿足

對整體生命的正面主觀評價。

4. 活力

對生理健康與精力的正面主觀認知。

5. 環境控制

將環境塑造成能夠滿足自己的需求與欲望；掌控自己的人生；不被日常生活的要求與責任壓垮的能力。

6. 正向的關係

感受他人的愛、支持與重視；擁有溫暖且可靠的人際關係；以愛與寬容對待他人。

7. 自我接納

以正面態度看待自己；自我價值感；喜愛與尊重自我。

8. 掌握

完成困難任務的成就感；達成自我重大目標的效能感。

9. 自主

獨立自主，能夠在人生中自由做出選擇與抵抗社會壓力。

10. 個人成長

不斷尋發展與進步，而不是追求固定不變的狀態。

11. 生命的參與

全心全意與充滿熱情地投入日常活動與生活。

12. 生命的目的與意義

相信自己的人生是重要、寶貴且值得的；清楚自己努力的方向與意義；與超越自我的事物建立連結。

13. 超然的經驗

在日常生活中感受到敬畏、心流、啟發與感激的經驗。

【更快樂更聰明更有錢的9大戒條】

當然，世事難料，想更快樂、更有生產力、更聰明、甚至更有錢，就要防止自己「退化」！原來科學家早已做了一系列統計及研究，並得出以下9點，如果你不斷重覆犯下這9個錯失，莫說聰明、快樂及有錢，你只會變得更窮更蠢更悲，一定要多加注意！

1. 睡眠質素差

心理學家提醒，如果大腦一直處於疲倦狀態，對短期及長期記憶會有一定負面影響，並且令人的注意力及籌劃能力變差，長遠更會影響創新能力。故此，就算目前煩惱多多，也不要讓自己長期睡眠質素欠佳，這只會令你魅力大減。

2. 攝取過多糖份

食得多甜食不但會容易蛀牙，原來更會影響大腦表現。有研究指出，血糖過多會影響記憶力。緊記「健康才是火車頭」。

3. 高脂飲食

除了上述提到的「糖」，亦不要吃太多蛋糕或煎炸食品，有研究用老鼠做實驗後得出，高脂飲食會嚴重影響認知能力及靈活性。

4. 一心多用

研究發現，「一心多用」不但會影響生產力，更會影響心理，使大腦疲於奔命。由於大腦會控制情緒、影響決策及同理心等，一旦大腦長期疲勞，最終將影響記憶力。

5. 開會

不停地開會其實是「低IQ」行為，隨時令人的智商倒退，尤其是一大群女性。有研究指出，長時間開會只會讓你變蠢或笨拙。

6. PowerPoint

有研究指出，PowerPoint不是太好的發明，這會使討論窒息、過程不能產生批判思考、亦不能得出具思考性的決策。因此，若是重大決定，不妨採用「原始方法」，簡單地坐下討論吧！

7. 壓力

過大的壓力會產生激素，令大腦更難有新記憶。因此，謹記放鬆！明天的憂慮，明天才算吧！

8. 追求全知全能

不要追求自己是全知全能，沒有人能在全部範圍上出眾，即使單計金融學這一科，亦不能全部也學懂。也是這句，謹記要學懂放鬆，團隊精神遠勝單打獨鬥。

9. 時差(不定時作息)

如果你是空姐、空中少爺或醫護界等經常返不同時間的工種，作息不定時，這就要留意，長遠會影響你的認知能力。如果不能避免，就要緊記好好利用「小休」的時間。