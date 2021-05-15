全球缺「芯」！傳美參議員倡撥款4056億元提升半導體生產

外電引述消息指出，一個由美國兩黨參議員組成的小組，預計將提出修訂議案，要求額外撥款520億美元(約4,056億港元)，以推動美國半導體晶片的生產和研究。

參議員凱利、John Cornyn、沃納和柯頓等一直就有關修訂議案進行磋商，以應對美國各行業面對全球半導體供應短缺的威脅，以及中國半導體產量上升帶來的挑戰。然而，市傳該批參議員對於是否加入勞工條款而有所爭論。

據悉，該提案包括495億美元(約3,861億港元)的緊急援助撥款，以資助半導體行業發展。有關修訂議案預期納入參議院下周將會討論的《無盡前沿法案》(Endless Frontier Act, EFA)之內，該法案計劃在未來5年動用1,100億美元(約8,580億港元)加強美國基礎及先進科學與技術研究，以抗衡來自中國的競爭壓力。撥款計劃納入今年的《國防授權法》。

此前，美國總統拜登曾透露，半導體投資獲美國跨黨派強力支持，收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員來信，支持「晶片美國製造」(Chips for America)計劃。拜登呼籲國會通過計劃，另外再投資500億美元(約3,900億港元)，在商務部下成立新辦公室，監控國內產業生產能力與資金投資。