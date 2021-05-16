壹傳媒股價恐又異動　專家︰前景堪憂　切勿沾手

創辦壹傳媒的黎智英去年8月被捕後，該公司股價幾番異動，背後疑有人刻意造市，警方其後亦針對此案拘捕了15人。今次保安局凍結黎智英資產，有分析認為，周一(17日)開市後，壹傳媒股價或「歷史重演」，再次出現過山車式走勢，但以該股上周五(14日)收市價計算，已從52周高位累跌90.51%，加上經營前景堪虞，投資者實在不宜沾手。

虧損不斷下，壹傳媒前日宣布斬纜，日內停刊台灣《蘋果日報》，加上黎氏資產遭凍結的消息，有心人可能會再借機造市。艾德證券期貨聯席董事陳政深提醒投資者，台蘋紙本停刊可能給市場炒作機會，其股價周一勢極其波動，投資者要小心風險。香港股票分析師協會主席鄧聲興亦指出，每次壹傳媒出現新消息，股價都會飆升，情況異常，提醒投資者該股基本面不理想，股份投機味重，應避免沾手。

去年壹傳媒股價也曾多次出現大幅波動，曾經單日狂飆逾3倍、6倍，其後又突然暴跌，從高位累瀉九成。從長期股價表現來看，市場對其前景根本毫無信心可言，散戶若不慎從高位接貨也只能損手離場，無望「返家鄉」。而該公司眼見股價異常波動卻沒有作為，也助長了歪風。

立法會金融服務界議員張華峰直指壹傳媒股價不尋常波動，已引起廣大關注，因一間上市公司的股價波動配以成交量大，或涉重大風險，並影響眾多小投資者利益，作為上市公司有責任就異動披露訊息，以確保市場資訊有足夠流通。惟證監會「一路唔查，又或將調查時間拖得太長，都令市場對香港的金融監管有壞印象」。