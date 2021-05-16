郭家耀：高等教育股估值有望提升

內地媒體報道《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》終稿即將落實，並於2021年9月起實施。市場流傳《實施條例》將明確禁止義務教育階段民辦學校關聯交易，其他民辦學校依照公開、公平、公允原則，可合法進行關聯交易。其中，實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方進行交易。其他民辦學校與利益關聯方進行交易的，應當遵循公開、公平、公允的原則，合理定價、規範決策。

另一方面，不得改變所舉辦或者實際控制的非營利性民辦學校的性質，直接或者間接取得辦學收益。嚴格執行分類管理，進一步明確義務教育公益屬性。禁止義務教育階段民辦學校關聯交易，也杜絕了收取與入學關聯費用的變相關聯交易，對於違反規定的舉辦者進行嚴格處罰。其他民辦學校的關聯交易，在公開、公平、公允的原則和不損害國家、學校、師生利益下可合法展開，消除市場對於高等教育階段是否會禁止關聯交易的擔憂。

併購行為方面，刪除送審稿中集團化辦學相關表述，並對舉辦者及實控人變更提出備案、公示及規定期限內予以辦理要求，禁止義務教育階段民辦學校的兼併收購、協議控制。《實施條例》指出，控股股東和實際控制人變更的，應當報主管部門備案並公示。舉辦者變更，符合法定條件的，審批機關應當在規定的期限內予以辦理。

另外，任何社會組織和個人不得通過兼併收購、協議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校、實施學前教育的非營利性民辦學校，明確禁止義務教育階段的收購。政策加強對義務教育階段的兼併收購及協議控制的限制，斷絕義務教育民辦學校的收購擴張，同時也為義務教育民辦學校VIE架構合法性帶來挑戰。刪除集團化辦學相關表述，規範併購行為，新增民辦學校實控人變更需要備案的要求，同時明確審批機關應當在規定的期限內辦理。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)