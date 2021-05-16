陳政深：投資者取估值棄故事
2021年05月16日 10:00
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港股持續弱勢，恒生指數儘管上周五(14日)出現反彈，全周計仍是有逾2%的跌幅，亦都是連續3周下跌，暫時應驗了「五窮月」。從走勢上看，港股暫時仍欠起色，自跌穿100天線之後收復乏力，短至中線亦已呈圓頂形態，直指27,500點的頸線位置。一旦此位置進一步跌穿，指數下一站為26,500點。近日環球市場都見「殺估值」潮，正如本欄早前所指，舊經濟股本身已受制估值，而市場對估值的評估，更已延伸至新經濟板塊。市場所追求的，已由「故事」變為「估值」，因此投資者在選股時，必須考慮估值因素。
策略上，投資者宜首先檢視持倉，如果當中有觸及止蝕位的股份必須趁反彈減持，而絕不應死守以求重返家鄉，因為已陷跌勢的股份可以一浪低於一浪。阿里巴巴(09988)上周派成績表，業績中規中矩，當中雲業務稍令市場失望，核心商業則表現理想。問題是螞蟻，以至集團面對的監管環境，已成巨大的不明朗因素。螞蟻早前曾被約談，被要求糾正支付業務、打破資訊壟斷，同時須主動壓降餘額寶餘額，幾乎每招都是針對着螞蟻的強項及賣點，而業績均未顯示上述因素的影響。
至於嗶哩嗶哩(09626)，公司上季營業額按季僅增長1.6%，毛利潤更出現倒退，淨虧損更擴大至9.03億人民幣；公司首季月活用戶達2.23億，按年增長30%、季內用戶日均使用時長達82分鐘，然而，市場會進一步希望知道，公司何時達到盈利。首季的付費率為9.2%，在目前對估值有所要求的大環境下，此表現似乎難令市場信服。
個股方面，留意中國外運(00598)，其主要業務包括代理、專業物流、電商業務等，今年首季，營業額按年升76.4%，至289億人民幣，純利增加2.4倍，至8.35億人民幣，反映內地經濟的復甦及對身流服務需求的急增。公司目前的市盈率仍僅單位數水平，相對舊經濟如航運等板塊尚未離地，現價仍有跟進價值。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為證監會註冊持牌人士，持有友邦股份權益)