陳政深：投資者取估值棄故事

港股持續弱勢，恒生指數儘管上周五(14日)出現反彈，全周計仍是有逾2%的跌幅，亦都是連續3周下跌，暫時應驗了「五窮月」。從走勢上看，港股暫時仍欠起色，自跌穿100天線之後收復乏力，短至中線亦已呈圓頂形態，直指27,500點的頸線位置。一旦此位置進一步跌穿，指數下一站為26,500點。近日環球市場都見「殺估值」潮，正如本欄早前所指，舊經濟股本身已受制估值，而市場對估值的評估，更已延伸至新經濟板塊。市場所追求的，已由「故事」變為「估值」，因此投資者在選股時，必須考慮估值因素。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，持有友邦股份權益)