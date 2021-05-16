陳樂怡：外圍波動性加劇 港股尚未見穩
2021年05月16日 10:30
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美國4月消費物價指數(CPI)按年增長4.2%，增幅為2008年9月以來最大，高出市場預期，加劇市場對於聯儲局收緊貨幣政策的憂慮。另外，中國4月新增貸款增加1.47萬億元人民幣 M2貨幣供應按年升8.1%，均遜預期，反映中國貨幣政策正步向正常化。通脹風險以及收水憂慮，將會繼續打擊投資情緒。外圍波動性加劇，港股尚未見穩，宜留意恒指能否守穩支持位27,500點。
市場對於美國收緊貨幣政策的疑慮升溫，10年期國債孳息率飆升，金融股逆市靠穩。事實上，環球經濟復甦，加上貨幣政策正常化，利好銀行及保險業。而香港新冠肺炎確診個案回落，市場憧憬可加快中港通關，支持本地經濟復甦。早前人行連同多個部門公布跨境理財通實施細則，而招商銀行(03968)首季業績勝預期，國內財富管理業務領先，可候調整吸納。
啤酒股踏入旺季，加上內地疫情穩定，夜場及餐飲銷售渠道復甦，首季業績強勁反彈。早前百威亞太(01876)公布首季業績時透露，自4月起多個地區產品已經加價。市場憧憬同業將會跟隨，掀起新一輪漲價潮，支持啤酒股股價表現。事實上，百威首季度於中國市場份額提升，未來將會拓展其他產品領域，如高端烈酒及能量飲品。而華潤啤酒(00291)推進品牌高端化計劃，目標2023至2025年間搶佔高端啤酒市場銷量第一。縱使短線營銷開支難免增加，但高端市場的發展潛力較大。另一方面，短期而言，潤啤為染藍候選股之一，值得留意。
凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡
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