陳樂怡：外圍波動性加劇　港股尚未見穩

美國4月消費物價指數(CPI)按年增長4.2%，增幅為2008年9月以來最大，高出市場預期，加劇市場對於聯儲局收緊貨幣政策的憂慮。另外，中國4月新增貸款增加1.47萬億元人民幣 M2貨幣供應按年升8.1%，均遜預期，反映中國貨幣政策正步向正常化。通脹風險以及收水憂慮，將會繼續打擊投資情緒。外圍波動性加劇，港股尚未見穩，宜留意恒指能否守穩支持位27,500點。

凱基證券亞洲研究部經理陳樂怡

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