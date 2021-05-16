「挾空大戰2.0」韓股悄然上演　誰是下個GameStop？

在「押注華爾街」(WallStreetBets)一役中損兵折將的空軍大鱷瞄準了一個新市場，外國媒體報道，過去兩周海外投資者總計沽空了價值6.1萬億韓圜(約420.6億港元)的南韓股票，而這些公司正是南韓散戶最青睞的生物醫藥和科技公司，似乎「挾空大戰2.0」正悄然上演。

外資空軍今次盯上南韓股市，主要是當地5月3日分批次取消「史上最長」沽空禁令，自此全球基金就蜂擁而入，重新在該國股市大舉沽空。

海外投資者和南韓散戶正面交鋒，從數據看，過江龍們似乎佔了上風。單是在禁令解除當日，海外建立的淡倉位就佔了當日總淡倉的90.7%，合計沽空了7,380億韓圜(約50.8億港元)市值的股票。對比2019年，外資建立的淡倉平均比例只有59%左右。

從倉位來看，外資押注的主要是預期將從關鍵指數中刪除的股票，比如樂天公司，以及那些獲得太高估值的生物和科技公司股票。偏偏這兩類股票都是9,000萬散戶投資者的最愛。

例如生物科技公司Celltrion是淡倉規模最大的股票之一，其股價在5月3日當天就重挫了6.2%，創出6個月低位。然而當地散戶正奮力反擊，截至上周三(12日)，南韓散戶加倉Celltrion，令其好倉位比之前還要高。

國際空軍與南韓散戶的對決未分高下，但大行高盛警告，在過去兩次沽空禁令解除後，南韓股市均出現了調整和波動性上升的情況，但均在1個月左右的時間內收復失地。