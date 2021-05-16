新股京東物流入場費4379元　5月28日首掛

京東物流是次全球發行約6.09億股，香港發售部分佔總數3%，集資最多264.06億元。早前有傳該公司引入7名基礎投資者，合共認購15億美元(約117億港元)股份，其中軟銀願景基金將會認購6億美元；淡馬錫則會認購2.2億美元(約17.16億港元)。此外，老虎全球、中國誠通控股亦有份參與認購。

據更新後初步招股文件，京東物流2020年虧損按年擴大至40.37億元人民幣(下同)，2019年蝕22.37億元，主要受可轉換可贖回優先股公允價值變動所影響。若撇除有關部分，錄得經調整盈利17.09億元，2019年同期經調整虧損9.24億元，並預告將於2021年錄得重大經調整虧損。

京東物流作為京東的「親生仔」，其股份代號貫徹母企生日「6月18日」，選取「02618」，未知是否意味着第二間京東子公司在港上市呢？