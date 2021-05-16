代理十大二手屋苑交投按周飆64%

中原指出，十大屋苑於周六、日錄28宗成交，較對上一周的17宗增加約64.7%，並創12周新高，同時已連續13周穩企雙位數成交。期內只有茶果嶺麗港城未聞交投，其餘9個屋苑以紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊各錄5宗成交最多，其次鰂魚涌太古城及將軍澳新都城亦分別有4宗。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情放緩，本月各區新盤積極開售，且銷情熾熱，上半月一手市場錄逾1,500宗成交，料全月可達2,500宗。一手熱賣，同步帶動二手市場入市氣氛，大量新盤向隅客陸續回流二手市場尋寶，帶旺中小型以至豪宅物業的二手交投。

港島區以太古城買賣最多，中原趙鴻運表示，屋苑兩日共錄4宗成交，全屬兩房則王間隔，平均成交實用呎價約20,789元，成交單位包括恒山閣高層F室，實用面積約581方呎，累減35萬元，以1,165萬元沽出，呎價約20,052元。原業主於1997年12月以485萬元買入單位，持貨23年半帳面獲利680萬元，升值約1.4倍。

該公司盧鏡豪表示，海怡半島於本周末錄1宗成交，為2座高層H室兩房戶，實用面積526平方呎，以960萬元易手，樓價創屋苑兩房新高，呎價約18,251元。

新界區以上車盤嘉湖山莊市況最好，中原伍耀祖表示，屋苑兩日錄5宗成交，平均實用呎價約11,369元，按周升價1.2%。現時買家入市意欲十分強，貼市價的高層交吉盤早被消化，盤源短缺下，屬次選的低層單位亦陸續有承接，業主議價空間不多，僅約1%至2%。