筲箕灣ISLAND RESIDENCE業主料損手離場

樓市買賣暢旺，惟個別業主沽貨仍要輸使費，筲箕灣ISLAND RESIDENCE錄本月首宗買賣，該盤一房戶以約880萬元售出，4年僅升值16萬元或約1.9%，扣除使費料原業主損手離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔尚翹峰2座高層A室，實用面積約452方呎，兩房間隔，日前以1,090萬元沽出，實用呎價約24,115元。據悉，原業主於2011年2月以約720萬元入市，持貨約10年帳面獲利約370萬元，物業升值約51%。

●北角半山海景台高層A室，實用面積920方呎，三房間隔，享煙花海景，獲區外換樓客以約2,388萬元承接，實用呎價約25,957元，屬市價水平。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE錄本月首宗買賣，項目高層A室，實用面積約391方呎，一房間隔，以約950萬元放盤近1年，減價約70萬元，終以約880萬元成交，實用呎價約22,506元。原業主於2017年2月以約864萬元購入單位，是次轉手帳面僅獲利16萬元。

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九龍區

●長沙灣喜薈3座高層B室，實用面積674方呎，三房連套房間隔，以1,215萬元成交，實用呎價18,027元，新買家為同區換樓客。原業主持貨快將6年，現沽貨帳面獲利293.6萬元離場，單位升值32%。

●將軍澳都會駅1座中層B室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，享正南海景，日前以1,183萬元易手，實用呎價約17,448元。屋苑本月至今錄8宗成交，現有約266個放盤，最低入場價由720萬元起。

●大角咀形品‧星寓中層中層E室，實用面積370方呎，一房間隔，以736萬元成交，實用呎價19,892元。據了解，原業主於2016年7月以500萬元購入上址，帳面獲利236萬元或約47%。

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新界區

●青衣藍澄灣3座中層D室，實用面積約690方呎，三房連套房間隔，叫價850萬元放盤，減價15萬元或約1.8%，以835萬元沽出，實用呎價約12,101元。原業主於2007年11月以約274萬元購入單位，持貨13年帳面獲利約561萬元，物業升值約兩倍。

●東涌東環2期1B座中層10室，實用面積約379方呎，一房間隔，近日以596萬元沽出，實用呎價約15,726元。據悉，原業主在2015年9月以約466.8萬元買入單位，現轉手帳面獲利約129.2萬元，賺幅約28%。

●沙田富豪花園L座中層A室，實用面積約1,093方呎，三房連套房間隔，以1,100萬元易手，實用呎價10,064元。據了解，原業主持貨18年帳面獲利約847萬元離場，單位升值約3.3倍。

●粉嶺碧湖花園本月暫錄約2宗成交，其中5座中層F室，實用面積約400方呎，兩房間隔，以523.8萬元獲承接，實用呎價約13,095元。原業主於2011年以206萬元購入上址，持貨10年帳面獲利約317.8萬元。

●屯門怡峰園連平台特色戶，實用面積540方呎，兩房間隔，獲區內換樓客以655萬元承接，實用呎價約12,130元，屬市場價成交。