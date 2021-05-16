旺角新盤沽逾9成首輪銷售單位　觀塘凱滙再賣13伙

新盤魚貫推出，帶動一手樓買賣向好，市場於周六、日錄超過330宗一手成交，其中旺角新樓今日(16日)首輪開售即日沽逾9成。

●旺角利‧晴灣23即日沽出108伙 套現逾7億元

其中標準樓層單位全數沽清，而成交價最高單位為28樓D室特色戶，實用面積410方呎，連214方呎天台，成交價1,082.4萬元，呎價26,400元。

集團執行董事黃慧敏表示，項目首輪銷情理想，對銷售極為滿意。是次推出單位折實平均呎價20,513元，折實售價介乎465.3萬至1,262.4萬元。

●將軍澳MALIBU標售連天台特色戶 成交價3298萬元

新盤特色單位備受追捧，會德豐地產旗下將軍澳MALIBU招標售出連天台特色戶，為第3B座67樓A室頂層單位，實用面積1,305方呎，天台面積702方呎，四房連套房間隔，成交價3,298萬港元，呎價25,272元，買家購入單位作自住及投資用途。

該盤至今共售出1,596伙，幾近全數沽清，現時頂層天台特色戶僅餘最後1伙，單位實用面積1,344方呎，連701方呎天台，另有小量標準三房海景單位待售。

同系啟德GRANDE MONACO連錄四房大單位成交，該盤第1座9樓B單位，實用面積961方呎，四房連套房間隔，享開揚維港景觀，以2,509.3萬元售出，呎價26,111元，買家購入單位作投資。項目至今累售209伙，佔全盤逾84%，套現逾33.1億元。

會德豐地產指出，集團旗下不同項目在今年已錄137宗樓價2,000萬元以上的大額單位成交，涉資逾72.6億元。

●Shouson Peak洋房2.9億沽 呎價8.2萬

●啟德THE HENLEY I錄交易告吹個案

●觀塘凱滙第1及2期兩日沽13伙