旺角新盤沽逾9成首輪銷售單位 觀塘凱滙再賣13伙
2021年05月16日 21:25
東網電視更多新聞短片
新盤魚貫推出，帶動一手樓買賣向好，市場於周六、日錄超過330宗一手成交，其中旺角新樓今日(16日)首輪開售即日沽逾9成。
●旺角利‧晴灣23即日沽出108伙 套現逾7億元
有利集團(00406)等合作發展的旺角利‧晴灣23，今日(16日)首輪銷售117伙，即日沽出108伙，佔推售單位約92%，套現逾7億港元。
其中標準樓層單位全數沽清，而成交價最高單位為28樓D室特色戶，實用面積410方呎，連214方呎天台，成交價1,082.4萬元，呎價26,400元。
集團執行董事黃慧敏表示，項目首輪銷情理想，對銷售極為滿意。是次推出單位折實平均呎價20,513元，折實售價介乎465.3萬至1,262.4萬元。
●將軍澳MALIBU標售連天台特色戶 成交價3298萬元
新盤特色單位備受追捧，會德豐地產旗下將軍澳MALIBU招標售出連天台特色戶，為第3B座67樓A室頂層單位，實用面積1,305方呎，天台面積702方呎，四房連套房間隔，成交價3,298萬港元，呎價25,272元，買家購入單位作自住及投資用途。
該盤至今共售出1,596伙，幾近全數沽清，現時頂層天台特色戶僅餘最後1伙，單位實用面積1,344方呎，連701方呎天台，另有小量標準三房海景單位待售。
同系啟德GRANDE MONACO連錄四房大單位成交，該盤第1座9樓B單位，實用面積961方呎，四房連套房間隔，享開揚維港景觀，以2,509.3萬元售出，呎價26,111元，買家購入單位作投資。項目至今累售209伙，佔全盤逾84%，套現逾33.1億元。
會德豐地產指出，集團旗下不同項目在今年已錄137宗樓價2,000萬元以上的大額單位成交，涉資逾72.6億元。
●Shouson Peak洋房2.9億沽 呎價8.2萬
新鴻基地產(00016)旗下壽臣山Shouson Peak事隔逾兩年再錄成交，據一手住宅銷售資訊網資料，項目11B號洋房，今日(16日)以2.95282億港元售出。該洋房實用面積3,601方呎，平台750方呎，花園1,196方呎，呎價82,000元。
●啟德THE HENLEY I錄交易告吹個案
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY I錄交易告吹個案，成交紀錄冊顯示，項目2座31樓F室，實用面積505方呎，本月9日以1,369.63萬元成交，呎價27,121元，惟已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●觀塘凱滙第1及2期兩日沽13伙
信和置業(00083)旗下觀塘凱第1及2期，於周六、日沽出13個單位，最高價為2座53樓H室，實用面積717方呎，成交價1,711.74萬港元，呎價24,710元。