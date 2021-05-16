散戶撈大戶轉倉　科技股前景惹爭論

通脹預期升溫打擊科技股近期表現，星級分析員Tom Lee預期，小型股和在疫情中受創最深的股份如航空股和酒店股，將自谷底反彈，對於科技股前景仍審慎，因預期大型投資者將沽出科技股，換入必需品股和醫療股等。

Crossmark Global Investments策略員費爾南德斯則預期，通脹僅屬短暫，科技股基本因素仍具吸引力，並認為一些大型科技股出現這樣的回調，是增持的時機。近期鐵礦石和銅價下跌，亦有助紓緩投資者疑慮。

有趣的是，現時低吸科技股的投資者，似乎以即日鮮炒家和其他個人投資者為主，而不是對沖基金或其他機構投資者。據Vanda Research資料，散戶每日平均買入3億美元科技股和相關交易所買賣基金(ETF)。與此同時，摩根大通的對沖基金客戶正加碼押注增長股下跌，並增持價值股如銀行股。

撈底盤帶領美股上周四和周五反彈，標指全周跌幅收窄至1.39%，但仍創下3個月最大單周跌幅。聯儲局本周將會公布上次的議息會議紀錄，內容料變化不大，但由於上次會議召開時，尚未公布當地4月消費物價指數(CPI)按年漲4.2%，亦未公布同月非農業職位增長僅及市場預期四份之一，市場恐難以從中找到當局對最新通脹和就業市場形勢的評估。

事實上，雖然聯儲局多次強調通脹屬暫時性質，但「新債王」岡拉克認為人們有理由擔心通脹，並質疑聯儲局的說法，沃頓商學院教授西格爾更警告，若美國繼續以目前這種速度供應貨幣，通脹可能在未來兩、三年輕易達到20%。

除會議紀錄外，本周多家零售商包括沃爾瑪、家得寶(Home Depot)和Target公布業績，亦值得關注。