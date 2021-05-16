科技股一沉百踩！跌市終極原因　與反壟斷無關...

中資科技股近日股價表現令人失望，市場普遍歸因於通脹升溫推高債息，不利估值較高的板塊。不過，歸根究柢還是有關企業盈利增長速度比起去年「宅經濟」概念熱炒時有所放緩，被視為經濟數碼化不可或缺的雲計算正是受到考驗的一環，券商直言這個主題不會像去年般令人振奮。

南方東英分銷銷售主管王卓峯表示，疫情加速企業數碼化步伐，而雲計算既推動人工智能、物聯網等新興行業發展外，還支持金融、零售及房地產等傳統行業的業務升級，已成為全球科技巨頭和主要經濟體間的必爭之地，預料科企未來將投入更多資源搶攻份額，甚至會有傳統行業的公司會「踩過界」殺入雲計算。

不過，野村提醒，現時內地實際使用5G(即用5G手機用5G網絡)的人數佔整體流動通訊服務用戶基礎的比率，比起電訊商5G客量所顯示的滲透率為低，因此不論是面向一般消費者，抑或工業互聯網領域的5G創新應用，於今年這個「4G及5G交接期」內恐怕不會太多，換言之數據流量大增的年代尚未來臨，對於雲端服務的增量需求可想而知，連同去年基數因為疫情被推高的作用下，內地雲服務今年增長將會有所放緩。

另一日資券商大和亦估計，上季騰訊雲計算收入按年增長只有約26.7%，對比起集團季內整體核心盈利增長，不算特別亮眼。展望未來，野村相信，尚待普及的雲服務需求包括4K甚至8K的超高清影視、自動駕駛及工業自動化等。

然而，王卓峯指出，由於近期通脹壓力持續升溫，新舊經濟股互相輪動，令中美科技股估值均出現較大調整，企業的平均預測市銷率(PS)由逾30倍，回落到10倍至20倍，反映估值回落至相對吸引水平，是部署長線投資的最佳時機。對於市場憂慮內地對科企收緊監管將影響行業增長，他相信，目前監管部門的反壟斷處罰只是對企業罰款，對企業的基本面未帶來重大影響，而隨着監管不確定性逐步消除，市場氣氛已有所改善。

●騰訊業績惹關注 券商看好股價

中資互聯網巨頭本周陸續發布季度業績，到底科技股能否「鹹魚翻生」，其中「股王」騰訊控股周四(20日)公布的首季業績似乎成為後市關鍵。該公司股價已自今年的盤中高位累插近25%，業績能否有助股價在反壟斷監管風波下收回失地，仍是未知之數。

大和早前發表報告指，市場仍關注內地持續執行反壟斷措施對騰訊股價的壓力，但相信監管風險可控，以過往5年平均31倍市盈率計，已屆買入時機，尤其若在發布會公布多款遊戲情報與試玩，或有望推動股價，因此重申「買入」，目標價870元。

綜合券商預測，騰訊上季反映核心業務表現的非國際財務報告準則(non-IFRS)純利預測中位數為340.33億元(人民幣‧下同)，按年增近25.7%。

據大和估計，騰訊首季non-IFRS的經營溢利可望按年升25.6%，總收入亦升22.7%，達至1,326億元。在去年首季疫情導致高基數影響下，智能手機遊戲今年首季收入估計升17%，即延續去年第四季「見頂回落」的趨勢。單計去年第四季，其手遊收入升41.15%至367億元，比起之前連續3季按年均達60%以上的增長已顯著放緩。

值得留意是，騰訊旗下、在美國上市的騰訊音樂亦將於本周披露季報表現。據內媒報道，騰訊音樂上周發出內部文件，宣布組織架構和人員調整，以統一業務及減少內耗。當中涉及QQ音樂業務換帥，兩位負責人包括騰訊音樂副總裁侯德洋，及QQ音樂總經理胡琛同時被撤換，由騰訊音樂首席執行官梁柱及商業廣告部總經理劉憲凱接手QQ音樂業務線及平台產品部。