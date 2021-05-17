渣打料本港一年內維持低息

渣打銀行金融市場環球區域主管陳銘僑預期，10年期美國國債孳息率有機會突破1.7厘，甚至挨近2厘，屆時或帶升1個月或3個月港元拆息(Hibor)。不過，由於隔夜拆息接近零水平，而且港元仍處於強勢，預計拆息升幅有限，意味着未來1年本港仍將維持低息環境。至於港匯，他表示，本港聯繫匯率制度成功，加上又不少新股活動，預計港匯將維持7.75至7.8水平。

現時美國政府上場後即大刀闊斧推出刺激經濟方案，引發市場憂慮通脹急升，惟聯儲局卻多次向市場派發定心丸，表明不會提早加息或縮減買債規模等。陳氏亦相信，基本上聯儲局暫時不會轉變風向，預期今年内減少買債的機會不大，可是也不排除一旦通脹下半年加快升溫，而市場又對此作出強烈反應，或牽動聯儲局重新部署貨幣政策方向及時間。

就美國債息上升亦會帶來美元強勢，他預計，將拖累人民幣每美元下半年或於6.5至6.6之間徘徊，符合人民銀行不希望人民幣升值速度過快的意願。內地利率水平現正處於「舒適圈」，由於中國經濟發展良好，沒有加息降溫和刺激經濟的需要，因此利率和匯率方面目前都處於可控水平，只要美國沒有「大動作」引致全球經濟重新定位，料人行政策短期内將維持現有格局。

市傳「南向債券通」將於今年7月初啟動，陳銘僑指，內地投資者對於中資機構在香港發行的美元債尤其有興趣，而中美角力亦未能減弱歐美金融機構投資中國的意欲。他預計，點心債將包括在可投資的債券範圍內，惟只限於點心債及港元債等，「規模不會做得大」。若然南向債券通的產品足夠多元化，或中國合資格境內機構投資者（QDII）的適用範圍進一步放寬，將吸引更多外海投資者參與。

談及上月的華融債務危機，他指出，事件一度減弱企業發債氣氛，但中國政府有意解決問題下，本月市場活躍程度逐漸回暖。他續說，亞洲經濟復甦勢頭強勁，其中大灣區企業規模在國內愈做愈大後，皆有意擴充海外市場，可望帶動大灣區金融市場收益錄得雙位數增長，冀未來5年可維持此增速。