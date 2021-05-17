東方日報B1：白銀價被低估　今年睇升兩成

新冠肺炎肆虐全球近一年半仍未消退，各地央行只好加緊「放水」撐經濟，一場通脹風暴儼然來襲。貴金屬服務商J.Rotbart & Co.管理合夥人Joshua Rotbart表示，一眾貴金屬中，最看好白銀，因為價值遠被低估，更放言今年有望從現價再升20%，每安士或高見33美元；現貨金價更有望重返甚至升穿去年歷史高位。

即使銀價去年已狂飆逾47%，Joshua Rotbart接受本報專訪時表示，價格仍較歷史高位低逾四成，相信白銀仍有增長空間。由於市場憧憬疫苗廣泛接種後會帶動經濟復甦，白銀會受惠工業需求增加，加上社交網站Reddit散戶大軍轉戰白銀(Silver squeeze)更掀起炒銀潮。相對於以保本為目標的黃金，白銀更具炒作空間。

他指，旗下有約30%客戶傾向投資至少兩種貴金屬，雖然組合經常更換，但過去兩個月白銀明顯有更多的需求。此外，白銀較黃金便宜，近年備受年輕一族喜愛。

由於今年起各國陸續展開疫苗接種活動，避險情緒有所降溫，現貨黃金價格上周五收報每安士1,843.1美元，較去年創下之歷史新高插逾一成。不過，Rotbart對於黃金前景仍感到樂觀，直言金價仍未見頂，並預料在今年末季或升穿每安士2,000美元大關，高見2,100美元，相當於較去年再升約10%。

他解釋，大家意識到2021年很可能再被新冠肺炎「抹走」，不論旅遊、航空、地產或者運輸業等，今年都不可能重返疫前。即使美國經濟數據開始見起色，歐洲、印度及菲律賓等新興市場仍受疫情困擾，防疫情況猶如「進兩步，退一步」，無不牽動投資者神經。與此同時，各地政府不斷印銀紙保經濟，並壓低利率，以至通脹不斷上升，這些「恐懼因素」將推升黃金價格。

值得留意的是，世界黃金協會(WGC)數據顯示，首季錄得117.9噸或95億美元自黃金的交易所買賣基金(ETF)流出，但實體黃金投資進帳339.5噸，創2016年末季以來單季新高。他相信，此反映實金需求仍然硬淨，更指客戶對投資實體黃金的興趣增加，單是公司今年首4個月的黃金交易，已相當於去年的分量，但無透露實際金額。

實金買賣增加的情況並非亞洲或香港獨有，Rotbart表示，是因為大家只相信直接擁有的實物資產，「大家都害怕，如果金融體系的完整性存在問題，重演一次2008年美國投資銀行雷曼兄弟『爆煲』的事件，金融資產可能輸得一乾二淨」。

至於貴金屬成員之一的鈀金及鉑金，他指，鉑金需求向來穩定，但供應短缺以致供需失衡，相信年內或高見每安士1,350美元。而用於製造電動車電池及太陽能板的鈀金，受惠於中美兩國推動清潔能源的政策，需求可望繼續增加，帶動鈀金年內或升至每安士3,100美元。