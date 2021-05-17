蓋茨離婚　驚爆婚外情

美國億萬富豪兼微軟公司始創人蓋茨與太太梅林達早前突然宣布結束27年婚姻，並承認已經無法挽回夫妻關係。外媒引述消息報道，蓋茨去年退出董事會的原因，是與一名女下屬發展關係。

據悉，微軟董事會去年收到公司一女名工程師的信函，後者自稱曾與蓋茨保持多年的性關係，董事會隨即在一家外部律師事務所的幫助下，對有關事件進行調查。

另外，有報道指蓋茨在工作上輕視梅林達，在微軟或其他地方追求女員工，夫妻兩人還在一起時，傳蓋茨追求曾在微軟和蓋茨基金會為他工作的女員工。

微軟於去年3月突然宣布蓋茨將退出董事會，他將更多時間投入慈善事業。當時，市場揣測蓋茨的離開是否和喬布斯當年被驅逐出蘋果公司(Apple Inc.)一樣，是否在公司遇到障礙，還是有其他難言之隱。而蓋茨在宣布退出微軟董事會的同時，亦宣布將退出好友巴菲特旗下投資旗艦巴郡。

外界關注蓋茨的離婚原因，各種傳言和猜測不斷，此前，報道指蓋茨與有「元首級淫媒」之稱的美國富商愛潑斯坦相熟，引起梅林達的不滿，而梅林達早於2013年就向蓋茨表示不希望他和愛潑斯坦來往。她曾向友人表明不希望與愛潑斯坦有任何瓜葛，亦不滿蓋茨和愛潑斯坦見面。蓋茨於2011年認識愛潑斯坦，2011至2013年間，兩人多次見面。蓋茨其後向外間澄清，自己跟愛潑斯坦沒有任何友誼式商業聯繫。

另外，市傳梅林達早於2019年開始，曾諮詢多名專門辦理離婚事宜律師，宣稱與蓋茨的婚姻已徹底破裂。消息指出，蓋茨夫婦之所以拖到最近才宣布離婚，是為了等待小女兒菲比成年，不想因此影響她的學業。

市場同時亦關注蓋茨與梅林達如何分配1,305億美元(約1萬億港元)的淨資產。據外媒最新報道，蓋茨創立的投資公司Cascade Investment將部分迪爾公司(Deere & Company)股權轉到了梅林達名下。至此，梅林達自本月宣布離婚以來所收到的資產總額已超過了30億美元(約234億港元)。