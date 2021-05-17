道指期貨窄幅上落 比特幣跌至4.6萬美元

●美匯指數跌至90.29；港匯見7.7675；離岸人民幣(CNH)企至6.4397；美元兌日圓處109.38；歐元升上1.2149；英鎊漲至1.4102。金價升至每安士1,847美元水平。布油漲至68.93美元，紐油見65.56美元。比特幣跌至4.63萬美元。道指期貨窄幅上落。

●道指上周五(14日)收報34,382點，升360點或1.06%；標指收報4,173點，升61點或1.49%；納指收報13,429點，升304點或2.32%。

●美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，聯儲局的政策目前處於良好狀態，而隨着經濟重啟，未來的數據將會表現不穩定。

●美國政府發言人宣布，總統拜登將於5月27日公布其上任以來第一份完整的預算案，市場關注其國防支出到削減赤字等優先施政計劃的相關安排。

●白宮國家經濟委員會主席Cecilia Rouse表示，隨着美國從新冠肺炎疫情中逐漸恢復，經濟增長將會不平衡並需時實現完全復甦，強調需要保持耐性。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)重申，聯儲局應宜早不宜遲地討論縮減寬鬆貨幣政策措施(QE)，而他更傾向聯儲局提前討論關於結束購買抵押貸款資產的事宜。

●美國銀行業料裁員20萬人，規模史上最大。

●美國4月零售銷售冇增長，紓困措施支持減弱。

●港股ADR指數上周五收報28,253點，升225點或0.8%。

●即月恒生指數夜期上周五收報28,095點，升186點，高水67點，成交11,853張。

●紐約6月期油上周五收報每桶65.37美元，升1.55美元或2.43%，全周計累升0.72%；布蘭特7月期油收報每桶68.71美元，升1.66美元或2.47%，全周累升0.63%。

●紐約6月期金上周五收報每安士1,838.1美元，升14.1美元或0.8%，創自2月以來收市新高，全周計，累升約0.4%。

●英國富時100指數上周五收報7,043點，升80點或1.15%；法國CAC指數收報6,385點，升96點或1.54%；德國DAX指數收報15,416點，升216點或1.43%。

●新股京東物流入場費4,379元，5月28日首掛。