內地持續打壓樓市　香港好大機會跟隨？

內地遏止樓市炒賣正進行得如火如荼，甚至即將祭出撒手鐧--房產稅。香港繼續偃旗息鼓，惟上周二(11日)房委會公布最新公屋輪候冊數字，申請個案逾25萬宗，一般申請者輪候時間長達5.8年，見逾20年來高位；加上各區不斷有創新高價成交，會不會迫使香港跟隨內地房策呢？

先看一河之隔的深圳，話說去年該市樓價「井噴式」上升近20%，炒樓人士眉開眼笑，誰不知樂極生悲，中央一紙文件下來，該市設置二手樓參考價，更傳出一大批深圳高官因樓價而換人。房天下網的數據顯示，今年2月份深圳二手樓每平方米參考價高達77,285元人民幣(下同)，而至執筆之時，5月份均價為63,771元，由高價下跌約17.5%。

內地房策執行效果立竿見影，短短3個月樓價跌近20%，深圳大亂了嗎？樓市、銀行系統崩潰了嗎？民眾群起反對堵路了嗎？反映樓價跌幅在可控範圍內，並不會引發金融及社會崩潰，反而是樓價持續飆升，才會令整個社會付上沉重代價。

根據剛出爐的中國2020年人口普查，內地仍然維持第一人口大國的美譽，惟生育率卻是每況愈下僅1.3，已與香港不相伯仲，估計數年後，印度人口將會超越中國；且於可見將來，中國人口將會跌至14億以下，屆時就不能再用「傷害14億中國人民的感情」...

生育率低的原因眾多，其中一個亦是最重要的即高樓價問題。與許多香港人的觀念一樣，不少內地人都會覺得應該為每名孩子準備一層樓，作為日後成家立室的根基，於是生孩子也是一個起、兩個止。更有甚者，既然結不起婚、生不起仔，於是不婚、不孕主義盛行，從而引發一連串的漣漪效應，令內地人口高齡化嚴峻，當政者亦相當頭痛。

最重要是，內地住宅供應幾近無限，君不見國內死城處處；樓價仍然高昂的原因只有一個，就是樓宇集中在炒樓、富有人士手中，寧願將單位丟空，也不賣出，甚至連出租幫補供款也不願意，可謂「富者田連阡陌，貧者無立錐之地」。

因此，今年以來內地當局不斷推出新招打擊樓價，最新是由中國財政部牽頭召開房產稅改革座談會；而中國政法大學財稅法研究中心主任施正文評論指，今年推出房產稅試點的可能性非常大。同時，深圳上周又再出招，禁止地產代理銷售「小產權房」，可見雖然該市樓價高位跌近20%，力度仍未見放鬆。

最後，將視線轉回香港，港政早前稱已覓得土地，可於2023年提供1.4萬個過渡房屋單位，當中逾1,100個單位已完成。這種建屋速度是否足夠，請大家自行判斷，小弟不便多言；但亦可反映港政已在平抑樓價的路上。正所謂「他山之石、可以攻玉」，現時覺得不可能的事，他日若在香港發生，其實亦相當正常。

東網產經專欄作者 林南冧