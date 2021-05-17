沈振盈：港股本周有望見底

各位讀者，早前因身體健康問題，《另類指標》專欄暫停，謹此抱歉。然而，此欄得讀者錯愛，不斷致電查詢，實感榮幸。為免各讀者向隅，筆者本周開始重新投稿，希望能再同大家分享另類的市況看法。

美股走勢轉淡，港股亦受拖累，恒生指數亦一度失守28,200點，形勢不妙。不過，從玄學角度來說，本周又不是太大問題，周一極有可能形成底部，而在周二大幅反彈，此點大家值得留意。淡倉的朋友需要注意，若周一跌至重要關口，可以食胡或先食一半。

若要買貨的朋友，筆者建議星期一睇形勢而定，始終外圍因素未穩，不要過分心急，這可能只是反彈浪而已，看定一點，留待星期五才買貨。當然，一切仍要視乎情況而言，不宜重注。

客觀形勢仍然大波動，美股仍有隱憂，投資者注碼暫不宜太大，應該保持着持盈保泰的策略。切記博反彈是可以，不要太大注。

本周每日的股巿走勢預測：

周一（乙丑日）：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況雖有震盪，但亦好大機會是日見底。

周二（丙寅日）：天干屬火地支屬木，木生火之局，市況現強勢，升市可期。

周三（丁卯日）：因佛誕假期，港股休市。

周四（戊辰日）：天干地支皆屬土，全土之局，市況轉弱。

周五（己巳日）：天干屬土地支屬火，火生土之局，市況先跌後升。

訊匯證券行政總裁 沈振盈（作者為註冊持牌人士）