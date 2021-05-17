滙豐香港首季高端客戶按年增長5%

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務的新資金淨值今年首季按年大增約60%，其中財富管理業務收入亦按年飆約60%。該行香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，整體資產管理規模(AUM)亦按年增加30%，預期滙豐香港財富管理業務的高淨值客戶盈利5年後有望翻倍。

今年第一季，香港滙豐財富管理及個人銀行業務整體客戶人數按年增長2%，當中高端客戶按年增長5%。伍楊玉如坦言，該行的客戶數量龐大，仍能有正增長表示「收貨」。儘管上半年新股活動減少，但她相信下半年仍有不少大型新股來港上市，該行能夠藉此擴大業務。

面對虛擬銀行的攻勢，滙豐近年擴展逾百項新數碼服務。首季該行有70%新開戶口是經數碼途徑完成，亦針對年輕的客戶組群作宣傳，季內新開戶客人中，千禧世代佔40%，高於過往水平。而針對網上消費的「Red」信用卡反應不俗，預告今年將有另一張特別定位的新卡推出。

另方面，伍楊玉如表示，「跨境理財通」的核心系統部分已準備完成，惟需等待內地監管機構落實相關細則，經簡單調整後可投入使用。日前，當局宣布「理財通」總額度為1,500億元人民幣，每人上限為100萬元人民幣，她直言額度偏小，惟內地首次容許跨境投資，相信能吸引投資者進場，亦料當局會適時調整額度。

她又說，沒有就「理財通」為前線員工提出硬性指標。滙豐身為一間國際銀行，同時在內地設有分行，加上其產品種類，能給予「南下」客戶足夠信心，期望該行能在「理財通」中的資產管理規模及客戶人數搶佔市場前三位置。