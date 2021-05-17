周樂樂：美國通脹超預期促加息　需謹慎

最近一個月，國內投資者都在抱怨全球大多股票市場持續走強，就連疫情重災區印度的股市都能保持在高位震盪，唯獨A股市場開啟熊市模式。但上周，A股無視美股因通脹壓力導致的回調，終於展現出硬氣的走勢。在上周最後一個交易日，上證指數和創業板指數更是以一支大陽燭收尾，券商保險等大金融板塊突然發起一波強勁上攻，市場似乎一日間重回牛市情緒。

最近一段時間，市場的搖搖板效應仍然比較明顯。大資金目前主要還是在周期股和賽道股中來回切換，只是公募基金把賽道股的投資範圍進一步縮小到業績超預期，景氣度高的核心行業，如CRO、醫美等。另一邊的游資和散戶時不時炒作一下題材股和中小市值股票。

除了部分邏輯得到強勁支撐的周期板塊，例如航運、有色以及鋼鐵外，市場並沒有其他持續性的主線。大金融板塊更是沉寂了一段時間。但是，周期股由於熱度過高，其實風險也愈積愈大。例如上上周末有券商召開貴金屬板塊的電話會議，參會人數高達4000多人，與之前寥寥數人的現象形成鮮明對比。這側面印證周期股的熱度達到了一個頂點。投資者需要留意的是，每一次有這種千人的會議就意味着該板塊的行情可能快要結束了。市場的走勢也開始反應這種擔憂。所以上周，周期股也只是強硬了一天，後面更在國常委和發改委對大宗商品價格過快上漲的關注下開始回調。

中國上周公布了比較多值得關注的數據。首先最受市場重視的是第七次人口普查數據。毫無疑問，高齡化開始加速，出生率下降明顯。目前，中國出生率只有1.3，低於全球平均水平。人口問題對資本市場的長遠走勢肯定會形成負面影響。四月的社融數據也是大幅低於預期，雖然央行說不急轉彎，但從數據來看，收緊流動性的動作已經開始了。這對股票市場中短期表現形成較大壓制。CPI和PPI的剪刀差數據也反映了今年上游行業可能會活的比較滋潤，但是由於終端提價不順，中游行業的利潤會受到比較大的壓力，今年可能要迴避中游的製造業板塊。美國方面，四月通脹大超預期，市場進一步擔心美聯儲放水過度導致的全球通脹會逼迫美聯儲加快加息步伐，屆時全球主流國家的股票市場都無法幸免於難，美股上周亦應聲大幅回調。

在未來一兩季度，A股依然比較難操作。因為無論從國內還是國外來看，都是悲觀的因素較多，流動性邊際減少使得股市估值面臨下調風險，人口問題也加重市場的憂慮情緒。周期股在一輪暴漲之後不建議投資者此時介入，反而應該逐步獲利離場。而賽道股回調幅度不夠，上周五拉升後更重回高位。三季度之前建議投資者還是盡量保持謹慎，如果沒有清晰邏輯可以選擇觀望，小倉位可以在優質的消費和醫療企業大幅回調時小量布局。

勝利證券副首席運營官 周樂樂