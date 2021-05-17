潘梓生：滯脹風險大　聯儲難收水

美國上周公布消費物價指數（CPI）遠超市場預期，令市場突然擔憂聯儲局可能突然收水，令當日股市、債市、商品市場均出現拋售。市場當然明白，當前疫情未止，造就環球資產價格高企的主因是中央銀行不斷印鈔，令資金不斷湧入市場。故此，當投資者看到通脹高企，可能誘發中央銀行收緊貨幣政策，資產價格自然高處不勝寒。

現時市場聚焦通脹，然而，投資者在4月29日時已看到國內生產總值（GDP）物價指數達4.1%，已大幅超出預期，所以剛剛公布的美國CPI只是為通脹存在稍作確認。通脹數字創下13年以來新高，對市場來說並不算是甚麼意外，雖然當時美國10年期債息因CPI高企而大幅抽升至1.7厘，但其後兩天已慢慢回落，代表市場傾向相信聯儲局不會過早收緊貨幣政策。

美國早前公布的非農就業數據遠差市場預期，通脹數字卻甚為驚人，聯儲局現時開始進入兩難局面，即經濟未有明顯改善，通脹卻已飛升，滯脹風險實在不能忽視。因此，聯儲局在未有明確表示收水之前，投資者不用過分擔心資產價格將大幅下滑，而由於通脹短期內將難以逆轉，再通脹的主題將仍是市場大趨勢。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生