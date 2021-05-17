壹傳媒停牌　待公布黎智英資產被凍結公告

香港保安局局長上周五(14日)運用《國家安全法》第43條凍結壹傳媒黎智英持有壹傳媒71%股份，估計超過3億港元，另有3間本地銀行帳戶內的資產亦被凍結。當局已去信中央結算有限公司，要求停止黎智英持有的股份進行實體買賣。

「國安法」第43條，規定特區政府警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時可以採取的各種措施，並授權香港特區行政長官會同香港特別行政區維護國家安全委員會（國安委）為採取第四十三條所規定的措施制訂相關實施細則。

創辦壹傳媒的黎智英去年8月被捕後，該公司股價幾番異動，曾經單日狂飆逾3倍、6倍，其後又突然暴跌，從高位累瀉九成，背後疑有人刻意造市，警方其後亦針對此案拘捕了15人，當時市場人士已認為壹傳媒股份應被勒令停牌。

立法會金融服務界議員張華峰直指壹傳媒股價不尋常波動，已引起廣大關注，因一間上市公司的股價波動配以成交量大，或涉重大風險，並影響眾多小投資者利益，作為上市公司有責任就異動披露訊息，以確保市場資訊有足夠流通。惟證監會「一路唔查，又或將調查時間拖得太長，都令市場對香港的金融監管有壞印象」。