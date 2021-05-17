疫情恐慌打擊　台灣股匯雙殺！　

新冠肺炎疫情持續肆虐，台灣確診個案持續上升，台灣加權指數一度插564點或3.56%，低見15,827點，最新報15,491點，跌335點或2.12%。新台幣匯率即市曾觸及28.09元兌1美元，最新報28.05元。

為安撫投資者，台股今日(17日)開市前，台灣證交所發布聲明表示，疫情形勢可控，呼籲投資者不要反應過度。

台灣中央流行疫情指揮中心昨日(16日)公布，新增206宗本土確診新冠肺炎病例，另有1宗屬境外輸入，再創單日新高，其中台北市單日新增個案最多。

台灣地區流行疫情指揮中心昨日表示，保全醫療量能，即日起全台醫療機構實施醫療應變策略，其中包括醫療營運降載；可延遲診療的醫療暫緩，如健檢、美容、預定手術或檢查等。

此外，台北市及新北市防疫等級升至第三級警戒後，鄰近的宜蘭、花蓮和台東也跟進到「準三級」，全力防堵疫情擴散。目前台北、新北許多公司都已經開始分流辦公，連地鐵人潮也少了很多。觀光景點也上演空城計，像九份老街人頭湧湧的地方，現在受疫情影響，一個遊客的影子都看不到。

台股於上周三(12日)，在科技股插水下，加權指數曾狂瀉1,417點或8.55%，低見15,165點的3個月新低，較上月底才觸及的紀錄新高恐慌式急跌逾10%，技術上更陷入調整。