港股保持升勢　ATMX全線上揚　滙豐偏軟

港股高開百點後窄幅上落，恒生指數曾漲249點，高見28,268點，暫維持過百點升幅，企28,100點水平。國企指數升80點；科技指數升120點，主板成交700億港元。

大型科網股撐市，美團飆4.1%；騰訊升2.5%；小米集團升1.3%；阿里巴巴升1%。另外，嗶哩嗶哩反彈7%；快手升1.2%。京東集團分拆京東物流上市，今日起招股，京東股價逆市跌1.1%。

其他藍籌股個別發展，吉利汽車升4.1%表現最佳；蒙牛乳業漲2.8%。三桶油有買盤，股價升1.1%至2%。百威亞太、長江基建及電能實業跌2.1%，是表現最差幾隻藍籌。

金融股普遍向下，工商銀行跌1%；滙豐控股跌0.7%；中國銀行跌0.6%；香港交易所跌0.2%；中國平安及建設銀行靠穩；友邦保險升1%。

【09:20】港股向好 騰訊友邦撐市 滙豐靠穩

港股開市向好，恒生指數升102點，報28,130點；國企指數高開46點，報10,451點；科技指數升63點，報7,628點。

騰訊及友邦保險撐市，股價開市升1.7%及1.6%，是表現最佳兩隻藍籌。

另外，中國平安及美團升近1%；小米集團升0.2%；滙豐控股升0.1%。阿里巴巴無起跌。