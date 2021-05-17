陳偉明：繼續逢高做淡

上周美國公布的4月通脹數據增長遠超市場預期，霎時間市場再度擔心通脹升溫或導致美國聯儲局收水，甚至提前加息，港股隨外圍股市下挫，於上周二(11日)裂口低開跌穿恒指橫行區低位大約28,200點後，走勢明顯轉弱，於上周四(13日)低見27,718點，雖然於上周五(14日)略為反彈，但科技板塊繼續重挫。

筆者過去一段時間多次提及小心五窮月出現，不但只提醒各位戰友逢高減倉，更應該主動做淡，這次港股因通脹急插，引伸波幅急升，期權金急漲，無論短炒或中短綫的Long Put策略亦都大賺，現在投資者最擔心的問題應該是跌完未？

毫無疑問，現在市場大部分人也視港股3月低位大約27,500為重要支持所在，此低位會否正式跌穿成為後市關鍵，能守則港股雙底回升，失守則港股圓頂下跌。由於港股技術阻力不斷下移，期指如未能在本周內完全回補上周二的下跌裂口，陽燭收市會升至期指28,335之上，相信弱勢持續，不排除有機會向下跌穿27,000點。因此，筆者傾向建議各位繼續逢高做淡，在期指28,200之上，用預了「輸曬」的注碼，小注Long Put 5月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明