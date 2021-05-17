諾貝爾得主克魯格曼：不用害怕通脹　分析指美股調整或有限

正當全球都在關注通脹，台媒引述台企分析家謝金河的專欄近日撰文分析通脹，提及2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)今年的的大作《Arguing with Zombie：Politics，and the Fight for a Better Future》。

文章指出，克魯格曼是反特朗普的經濟學家之一，這次拜登的大規模基礎建設計劃完成出自他的手筆，他的核心思維是政府印鈔票買債，不必縮表。拜登的1.9萬億美元紓困及2.25萬億的規模要愈大愈好，且不必害怕通脹，認為戰爭也是解決通脹的方法之一，並深信政府應大力催化需求。

克魯格曼抨擊在2010年攻擊量化寬鬆的人，指切勿因一些人拿幾個明顯數據大搖警鈴，就以為通脹失控！他認為低通脹才是把美國經濟拖入惡性循環的源頭，這次通脹升溫，是經濟重新適應新常態，通脹會逐漸緩和下來。他又指，過去廿年來，美國一直追求通脹目標值2%，卻從未沒有發生過，這次有機會達標。如果克魯格曼說法是對的，謝氏相信美國股市大跌機會很小，可能只有5至10%的回吐，然後又再向上。