諾貝爾得主克魯格曼：不用害怕通脹　分析指美股調整或有限

正當全球都在關注通脹,台媒引述台企分析家謝金河的專欄近日撰文分析通脹,提及2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)今年的的大作《Arguing with Zombie:Politics,and the Fight for a Better Future》。

文章指出,克魯格曼是反特朗普的經濟學家之一,這次拜登的大規模基礎建設計劃完成出自他的手筆,他的核心思維是政府印鈔票買債,不必縮表。拜登的1.9萬億美元紓困及2.25萬億的規模要愈大愈好,且不必害怕通脹,認為戰爭也是解決通脹的方法之一,並深信政府應大力催化需求。

克魯格曼抨擊在2010年攻擊量化寬鬆的人,指切勿因一些人拿幾個明顯數據大搖警鈴,就以為通脹失控!他認為低通脹才是把美國經濟拖入惡性循環的源頭,這次通脹升溫,是經濟重新適應新常態,通脹會逐漸緩和下來。他又指,過去廿年來,美國一直追求通脹目標值2%,卻從未沒有發生過,這次有機會達標。如果克魯格曼說法是對的,謝氏相信美國股市大跌機會很小,可能只有5至10%的回吐,然後又再向上。