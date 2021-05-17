疫下贏家！全球散裝船運費飆至10年新高 仲有排升？

去年底開始全球需求由低位回升，遇上全球貨櫃短缺及港口擁塞等因素影響，航運業運費持續飆高，加上近期中國內地對鐵礦砂的需求旺盛，散裝航運費飆至10年來新高。外媒引述專家表示，除了中國對大宗商品的需求增加，防疫政策造成船隻數量減少，同樣是導致運費有增無減的重要原因。

日媒報道，中國積極推動汽車產業與基礎建設等政策，帶動鋼材需求大幅提升，因此向澳洲、巴西增加購買鐵礦砂的數量，帶動大型散裝船海岬型船運費創下10年來新高，平均日租金達到4.48萬美元，遠遠高於推估的獲利線的2萬美元。

專家表示，除了需求提高外，受限於防疫政策而導致船隻減少的因素，同樣導致大型散裝船運費上漲。日本郵船業界指，，防疫因素導致船隻在海上滯留的時間增加，許多船隻被迫在裝滿貨物的情況下等待，造成能提供載運的船隻減少。

散裝船運費上升，令業者利潤顯著改善。大型散裝航運商Eagle Bulk與Genco首季皆由虧轉盈，Eagle Bulk去年首季虧損350萬美元，今年利潤為980萬美元；Genco去年首季虧損1.2億美元，今年利潤則為200萬美元，兩者皆勝預期。

報道引述，Genco行政總裁John Wobensmith表示，散裝航運首季的表現是10年來最佳，接下來公司有意購買新船，增加船隊運輸的能力，故有信心能獲得收益，對散裝航運的市場前景相當樂觀。