股民注意！恒指公司周五公布季檢...

恒生指數公司早前宣布，5月恒生指數將會推行大改革，本周五(21日)公布2021年第1季度之恒生指數系列檢討結果，而成份股變動於6月7日生效。

恒生指數公司此前已定下目標，於2022年中前透過定期指數檢討，將成分股數目增加至80隻，而最終數目將固定為100隻；所有恒指及國企指數成分股的權重上限則由現時10%，劃一降至8%，當中包括同股不同權及第二上市企業。

而為使恒生指數能夠更均衡地反映香港股票市場，恒生指數成分股將從7個行業組別選出，目標是使每個行業組別的市值覆蓋率不低於50%。行業組別的構成會至少每2年檢討一次。

該7個行業組別包括：1)金融業；2)資訊科技業；3)非必需性消費、必需性消費；4)地產建築業；5)公用事業、電訊業；6)醫療保健業；7)能源業、原材料業、工業、綜合企業。