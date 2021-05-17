外資講一套做一套！投行高盛積極在中港招聘人手

隨着華爾街巨頭進一步進軍全球第二大經濟體，高盛集團今年首4個月在中國內地和香港進行前所未有的大規模招聘活動。外媒報道，該銀行正在招聘320名員工，其中70人專注於投資銀行業務，並擬在年內再增加100名員工，以填補新設的職位。

隨着中國向外國經紀人和資產管理人完全開放其54萬億美元的金融市場，高盛及其競爭對手正在爭奪人才，其區域負責人Todd Leland正在實施其中國戰略，包括透過設立100%的證券投資附屬，在內地設立新的資產管理部門。

報道指出，據高盛2019年底提交董事會的5年計劃，公司擬將內地雇員數量增加一倍至600人，並將拓展顧問、證券和資產管理業務。高盛駐香港代表拒絕就此置評。

與其他全球性公司一樣，高盛進入中國的步伐因去年疫情爆發而減緩了。隨着中國經濟以創紀錄的速度擺脫疫情，交易量激增，該公司擬以更快的速度拓展中國市場。是次招聘的新員工，將為中國和香港的企業提供支持，並且不包括新加坡和班加羅爾等全球支持中心。高盛上月任命了第2家中國合作夥伴負責其當地的投資銀行業務。

去年12月，高盛與中國合資夥伴簽署一項最終協議，啟動收購合資企業高盛高華剩餘的49%股權，公司正等待監管機構的批准以完成這項交易，從而爭取成為首家獲得中國合資企業100%控股權的華爾街銀行。截至去年底，高盛全球員工總數共計40,500人，其中有28%常駐亞洲。

其他投行方面，摩根大通最近將其中國投資銀行業務主管從香港調任上海，擔任該公司在岸業務的首席執行官。到目前為止，瑞士信貸在亞太地區的淨僱傭人數已超過100名。花旗集團正在努力建立新的投資銀行業務和交易業務，並計劃在6月之前提交許可申請。