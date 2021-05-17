疫情就如「照妖鏡」！全球各國實力強弱表露無遺…

去年以來，新冠疫情持續打擊全球經濟，原以為今年上半年有望逐步重啟的經濟，至今尚未實現，近期東南亞國家的疫情更急轉直下。

繼菲律賓及印度疫情大爆發，近周台灣及新加坡亦先後失守，狂錄本土感染個案；馬來西亞疫情亦告急，近月新增確診數達到過去的3倍以上。另泰國4月初單日確診數僅50人，一個月後就突破了2,000人；柬埔寨總計約兩萬人確診，這當中將近9成都是4月初至今驗出的；越南至少已經有8間醫院被迫封閉。印尼確診數原本已經穩定維持在每日5,000人左右，現在因為數十萬名城市居民無視旅遊禁令，堅決在5月上旬返鄉慶祝開齋節，即將面臨確診數爆增的局面。

可見，整個東南亞的疫情惡化，看罷令人懊惱不已！

歐美的新冠疫苗較早開始接種，如今歐、美多地都嘗試放寬防疫措施，美國放寬戴口罩限制，英格蘭將按計劃於今進一步放寬防疫限制，惟遇着東南亞疫情告急，歐美此時放寬防疫措施，福禍難料。

反觀中國，至今疫情受控，以一個人口多達14億的經濟體而言，絕對不是易事。中國是去年最新走出疫情的經濟體，之後疫情雖有反覆，但並未見到有大規模的爆發，皆因當局嚴格執行防疫，且政府結構行政效率見着下，每當發現疫情反彈，迅即執行防控，效果有目共睹，這種表現，正正就說明，為何一直以大美國主義自豪的美國，今時今日會視中國為最難纏的敵人，皆因中國確實有其競爭優勢，一場疫情，兩國政府處理危機的能力，高下立見。

●中國經濟保持良好勢頭 支持人民幣表現

再看中國剛公布經濟數據，4月份社會消費品零售總額33,153億元人民幣(下同)，按年增長17.7%；首4個月社會消費品零售總額138,373億元，按年增長29.6%。其中，首4個月全國網上零售額37,638億元，按年增長27.6%，其中實物商品網上零售額30,774億元，按年增長23.1%，佔社會消費品零售總額的比重為22.2%。另外，4月全國規模以上工業增加值按年實際增長9.8%；首4個月工業增加值按年增長20.3%。4月份全國城鎮調查失業率為5.1%，比3月份下降0.2個百分點；首4個月全國固定資產投資(不含農戶)143,804億元，按年增長19.9%；首4個月全國房地產開發投資40,240億元，按年增長21.6%；4月份全國服務業生產指數按年增長18.2%，2年平均增長6.2%。

這一系列數字，說明次季內地經濟保持良好勢頭，基本因素穩定，這將支持人民幣匯率表現，加上中美息差，料有利年內繼續吸引外資流入中國資產。

眼前這波東南亞疫情，一旦再全球蔓延，勢將再次打亂全經濟復甦步伐。一場疫情，就如一塊「照妖鏡」，各國實力虛實，表露無遺。諸如印度，過去一直被視為可取代中國作為「世界工廠」的地位，可見到近季印度的疫情有多恐怖，到底是否可倚重成為長線單一地區製造中心，外資們大概心中有數。

未來兩季，美國拜登政府能否順利全面重啟美國經濟，至為重要；若再度令市場失望，料將有更多資金義無返顧，投往中國市場懷抱。